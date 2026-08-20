مصطفى بكري: زيارة حفتر إلى مصر تستهدف توحيد مؤسسات الدولة الليبية ومنع الانقسام

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، والحفاظ على وحدة ليبيا، ومنع تفاقم حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر تمتلك رؤية واضحة تجاه الأزمة الليبية، وتتعامل معها باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يتطلب رؤية شاملة تتناول مختلف أبعاد الأزمة، بما يضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وأشار إلى أن التحرك المصري يستهدف كذلك مواجهة الإرهاب والتطرف، والعمل على لمّ شتات الليبيين ودعم مسار يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

دعم استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها

وتابع أن زيارة المشير خليفة حفتر إلى مصر تعكس بوضوح مدى حضور الملف الليبي في السياسة المصرية، وحرص القاهرة على مواصلة دورها في دعم استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها، بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على الأمن القومي المصري والعربي.