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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأجواء خريفية خلال الأيام المقبلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئة الجوية بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع استمرار أجواء فصل الخريف، لافتة إلى أن درجات الحرارة تواصل التراجع مقارنة بالفترات الماضية.

وأوضحت منار غانم خلال صباح الخير يا مصر،أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط، ما يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وحجب جزء من أشعة الشمس، وهو ما يعزز الإحساس بالأجواء الخريفية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى والصغرى تواصل الانخفاض تدريجيًا مع تقدم فصل الخريف، لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا يومًا بعد يوم، مع تراجع تأثير الموجات الحارة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى نشاط الرياح الشمالية الشرقية والغربية على فترات، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات المساء والليل المتأخرة.

فرص سقوط الأمطار

ولفتت منار غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، وقد تكون رعدية أحيانًا، مع امتداد فرص الأمطار الخفيفة إلى بعض المناطق الداخلية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلًا، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق.

طقس القاهرة اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 29 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 19 درجة، مع أجواء مائلة للحرارة خلال ساعات النهار ومعتدلة في بداية الليل، تميل إلى البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وأكدت منار غانم أن طبيعة الطقس الحالية تعكس الانتقال التدريجي نحو الأجواء الخريفية، مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل خلال هذه الفترة من العام.

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