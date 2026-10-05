مطار مرسى علم يستقبل 42 رحلة طيران دولية

أفادت قناة الأولى، بأن مطار مرسى علم الدولي استقبل أمس 42 رحلة طيران دولية، على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في إطار استمرار حركة الوصول السياحي إلى مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضحت القناة أن صالات الوصول بالمطار شهدت توافد الرحلات القادمة من عدد من المطارات الأوروبية، وعلى متنها مجموعات سياحية لقضاء إجازاتهم في فنادق ومنتجعات مرسى علم.

وتواصل الجهات المختصة بالمطار إنهاء إجراءات وصول السائحين، بالتنسيق مع شركات السياحة، إلى جانب تنظيم حركة انتقالهم إلى الفنادق والمنتجعات السياحية.

وتعد مدينة مرسى علم من أبرز المقاصد السياحية على ساحل البحر الأحمر، لما تتمتع به من شواطئ ومواقع للغوص وشعاب مرجانية، إلى جانب تنوع الأنشطة البحرية التي تجذب السائحين من مختلف دول العالم.