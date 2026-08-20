مصطفى بكري : حرية الرأي مكفولة للجميع .. ولا مجال للتشكيك في ثوابت الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم المساس بثوابت الدولة أو التشكيك في مؤسساتها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إبداء الرأي حق مشروع، إلا أن هذا الحق يجب أن يمارس في إطار المسؤولية واحترام الثوابت الوطنية، محذرًا من أن تجاوز الحدود القانونية قد يعرض صاحبه للمساءلة من جانب الجهات المعنية.

ثوابت الدولة

وتابع أن هناك أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام القانون، مؤكدًا أن حرية التعبير لا تعني تجاوز القواعد أو الإساءة إلى ثوابت الدولة.