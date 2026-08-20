مصطفى بكري: الإعلامي الذي يخشى الانتقاد لا ينبغي أن يعمل في مجال الإعلام

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ضياء رشوان، وزير الإعلام، وجه نداءً إلى جموع الصحفيين والإعلاميين، طرح خلاله عددًا من الرؤى والأفكار لتطوير المشهد الإعلامي والصحفي خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرسالة تضمنت العديد من النقاط المهمة، في مقدمتها فتح المجال أمام الحوار الإعلامي، وإتاحة مساحات أكبر لمناقشة القضايا المختلفة وطرح الرؤى والأفكار بصورة أكثر انفتاحًا.

مجال الإعلام

وشدد على أهمية الدور الذي يؤديه الإعلام خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الإعلامي الذي يخشى الانتقاد لا ينبغي أن يعمل في مجال الإعلام، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الإعلام حاضرًا بقوة في مناقشة قضايا الوطن والتعبير عن اهتمامات المواطنين.