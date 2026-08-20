خرجوا بحثًا عن لقمة العيش قبل الشروق .. حادث السادات يحوّل رحلة 21 عاملًا إلى مأساة

قبل أن تشرق الشمس، وفي الوقت الذي كانت فيه معظم البيوت لا تزال تغرق في هدوء الصباح، خرج 21 عاملًا من منازلهم، يحمل كل منهم همّ يوم جديد وأملًا بسيطًا في العودة آخر النهار بما يسد احتياجات أسرته.

لم يكن في أذهانهم سوى العمل والرزق، ولم يتخيل أحد منهم أن الطريق الذي اعتادوا أن يسلكوه قد يحمل في نهايته لحظة فاصلة بين الحياة والموت.

غادروا منازلهم مبكرًا، تاركين خلفهم أسرًا ربما اكتفت بكلمات سريعة قبل الرحيل، وأمهات وزوجات وأبناء ينتظرون عودتهم في المساء. بعضهم قال "مع السلامة"، وربما وعد أبناءه بالعودة مبكرًا، قبل أن تتحول الرحلة اليومية بحثًا عن لقمة العيش إلى مأساة لم تكن في الحسبان.



دقائق قليلة غيرت كل شيء

على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، انقلبت تفاصيل اليوم بصورة مفاجئة، بعد تعرض السيارة التي كانت تقل العمال لحادث مأساوي.

في دقائق قليلة، تحول الطريق من وسيلة للوصول إلى العمل إلى مسرح لحالة من الفزع، بينما تناثرت صرخات المصابين واستغاثاتهم في المكان، وبدأ الأهالي في التجمع لمحاولة معرفة ما حدث وتقديم المساعدة.

لم تعد الأولوية وقتها سوى إنقاذ من يمكن إنقاذه.

وسارعت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، مع الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، بينما تعاملت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية مع آثار الحادث.

اثنان لن يعودا إلى منزليهما

وسط حالة الارتباك والحزن، كانت هناك حقيقتان أكثر قسوة من غيرهما؛ شخصان فقدا حياتهما، ولن يكملا طريق العودة إلى أسرهما.

وفقد الحادث كلًا من فرج عبد اللطيف جميل ومحجوبة ربيع سعد مرجان، فيما أصيب آخرون بإصابات متفاوتة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وراء كل اسم من أسماء الضحايا قصة، ووراء كل مصاب أسرة تنتظر خبرًا، وبيت كان ينتظر صاحبه ليعود كما خرج في الصباح.



أسر تنتظر خلف الأبواب

في مثل هذه الحوادث، لا تتوقف المأساة عند موقع التصادم، بل تمتد إلى المنازل التي تبدأ فيها دقائق الانتظار الثقيلة.

هاتف يرن، وأحد أفراد الأسرة يجيب، ثم تتوالى الأسئلة.. أين هو؟ ماذا حدث؟ هل هو بخير؟ هل أصيب؟ هل وصل إلى المستشفى؟

أسئلة تبدو بسيطة، لكنها في لحظات كهذه تصبح أثقل من أن يحتملها قلب ينتظر عودة أحد أحبائه.

فالعمال الذين خرجوا صباحًا لم يكونوا مجرد أرقام في قائمة المصابين؛ كانوا آباء وأمهات وأبناء وأشقاء، خرجوا بحثًا عن مصدر رزق، مثل ملايين المصريين الذين يبدأون يومهم قبل شروق الشمس من أجل أسرهم.

الطريق الذي جمعهم بالرزق أصبح شاهدًا على الفقد

لم يكن هؤلاء العمال في رحلة ترفيهية أو نزهة عابرة، وإنما كانوا في طريقهم إلى العمل، يحملون مسؤولياتهم اليومية وأحلامًا صغيرة تتعلق ببيوتهم واحتياجات أسرهم.

لكن الحادث يذكرنا بأن خلف كل رحلة صباحية قصة إنسانية كاملة، وأن العامل الذي نراه في الطريق قد يكون في ذهنه موعد مع أسرته، أو احتياجات منزل، أو طفل ينتظر منه شيئًا عند عودته.

وتبقى التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، بينما يواصل المصابون تلقي العلاج داخل المستشفى.