قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مؤسس حملة تطهير المجتمع يهاجم محمد رمضان: من آمن العقاب أساء الأدب
ما حكم الحلف بالنبي؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
الطقس الأيام القادمة .. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء ليلا
تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل
حرب البحار تشتعل.. محلل يمني يحذر من تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب
هجوم ناري من محمد موسى على محمد رمضان: الشهرة مش مبرر لتجاوز الحدود
الرقابة المالية: 4.2 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة نهاية مايو 2026
الله يرحم الزمن الجميل.. مصطفى بكري: لست ضد الفن.. لكن بعض الكلمات والأزياء تجاوزت حدود الذوق العام
بمشاركة محمد صلاح.. طرابزون سبور يخسر أمام فيرينتسفاروشي المجري بهدف نظيف بالدوري الأوروبي
البنك المركزي يتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر أول 3 أشهر من 2027
رسوم إنستاباي 2026 وحدود التحويل بعد قرار البنك المركزي رسميًا
بكري: ما يحدث في اليمن يتجاوز الأزمة الداخلية ويمس الأمن القومي المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرجوا بحثًا عن لقمة العيش قبل الشروق .. حادث السادات يحوّل رحلة 21 عاملًا إلى مأساة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

قبل أن تشرق الشمس، وفي الوقت الذي كانت فيه معظم البيوت لا تزال تغرق في هدوء الصباح، خرج 21 عاملًا من منازلهم، يحمل كل منهم همّ يوم جديد وأملًا بسيطًا في العودة آخر النهار بما يسد احتياجات أسرته.

لم يكن في أذهانهم سوى العمل والرزق، ولم يتخيل أحد منهم أن الطريق الذي اعتادوا أن يسلكوه قد يحمل في نهايته لحظة فاصلة بين الحياة والموت.

غادروا منازلهم مبكرًا، تاركين خلفهم أسرًا ربما اكتفت بكلمات سريعة قبل الرحيل، وأمهات وزوجات وأبناء ينتظرون عودتهم في المساء. بعضهم قال "مع السلامة"، وربما وعد أبناءه بالعودة مبكرًا، قبل أن تتحول الرحلة اليومية بحثًا عن لقمة العيش إلى مأساة لم تكن في الحسبان.
 

دقائق قليلة غيرت كل شيء

على طريق كفر داود السادات بمحافظة المنوفية، انقلبت تفاصيل اليوم بصورة مفاجئة، بعد تعرض السيارة التي كانت تقل العمال لحادث مأساوي.

في دقائق قليلة، تحول الطريق من وسيلة للوصول إلى العمل إلى مسرح لحالة من الفزع، بينما تناثرت صرخات المصابين واستغاثاتهم في المكان، وبدأ الأهالي في التجمع لمحاولة معرفة ما حدث وتقديم المساعدة.

لم تعد الأولوية وقتها سوى إنقاذ من يمكن إنقاذه.

وسارعت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، مع الدفع بـ9 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، بينما تعاملت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية مع آثار الحادث.

اثنان لن يعودا إلى منزليهما

وسط حالة الارتباك والحزن، كانت هناك حقيقتان أكثر قسوة من غيرهما؛ شخصان فقدا حياتهما، ولن يكملا طريق العودة إلى أسرهما.

وفقد الحادث كلًا من فرج عبد اللطيف جميل ومحجوبة ربيع سعد مرجان، فيما أصيب آخرون بإصابات متفاوتة، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وراء كل اسم من أسماء الضحايا قصة، ووراء كل مصاب أسرة تنتظر خبرًا، وبيت كان ينتظر صاحبه ليعود كما خرج في الصباح.

أسر تنتظر خلف الأبواب

في مثل هذه الحوادث، لا تتوقف المأساة عند موقع التصادم، بل تمتد إلى المنازل التي تبدأ فيها دقائق الانتظار الثقيلة.

هاتف يرن، وأحد أفراد الأسرة يجيب، ثم تتوالى الأسئلة.. أين هو؟ ماذا حدث؟ هل هو بخير؟ هل أصيب؟ هل وصل إلى المستشفى؟

أسئلة تبدو بسيطة، لكنها في لحظات كهذه تصبح أثقل من أن يحتملها قلب ينتظر عودة أحد أحبائه.

فالعمال الذين خرجوا صباحًا لم يكونوا مجرد أرقام في قائمة المصابين؛ كانوا آباء وأمهات وأبناء وأشقاء، خرجوا بحثًا عن مصدر رزق، مثل ملايين المصريين الذين يبدأون يومهم قبل شروق الشمس من أجل أسرهم.

الطريق الذي جمعهم بالرزق أصبح شاهدًا على الفقد

لم يكن هؤلاء العمال في رحلة ترفيهية أو نزهة عابرة، وإنما كانوا في طريقهم إلى العمل، يحملون مسؤولياتهم اليومية وأحلامًا صغيرة تتعلق ببيوتهم واحتياجات أسرهم.

لكن الحادث يذكرنا بأن خلف كل رحلة صباحية قصة إنسانية كاملة، وأن العامل الذي نراه في الطريق قد يكون في ذهنه موعد مع أسرته، أو احتياجات منزل، أو طفل ينتظر منه شيئًا عند عودته.

وتبقى التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، بينما يواصل المصابون تلقي العلاج داخل المستشفى.

المستشفى الفيصل السادات المنوفية العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

بالصور

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لحرق الدهون .. الصباح أم قبل التمرين

أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض
أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر لتنشيط الأيض

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد