بالأسماء.. مصـ ـرع وإصـ ـابة 21 في حـ ـادث انقـ ـلاب ميكروباص على طريق كفر داود السادات

لقى 2 مصرعهما وأصيب 19 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق كفر داوود السادات بمحافظة المنوفية اليوم.

وجاءت اسماء الضحايا كالتالي : وفــاة كل من، فرج عبد اللطيف جميل، ومحجوبة ربيع سعد مرجان.

وإصـابة 19 هم:

فاطمة صبري توفيق 15 سنة، محمد أحمد السيد المليجي 15 سنة، صبحة عبد الحي علي 40 سنة، فاطمة صبري حماد 15 سنة، حنان عبد الباسط مصطفى 40 سنة، شادية عبد العزيز زغلول 43 سنة، محمد عبد الباسط مصطفى 45 سنة، شهد رمضان الداعوشي 20 سنة، زكريا محمد مصطفى 65 سنة، جلال حسن عبد الرحمن 65 سنة، عبد الله محمود إبراهيم 65 سنة، السيد محمد حسين 20 سنة، زياد سليمان السعداوي 20 سنة، هدى حسن البرماوي 38 سنة، منصور نصر أحمد 55 سنة، ابتسام عبد المحسن 20 سنة، وسعد عبد الرازق حسن 60 سنة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق كفر داود، وجميع الضحايا من العمالة اليومية من قرية دبركي التابعة لمركز منوف.

تم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.