«الترزي المخمور» .. تفاصيل ضبط مُتعاطي المخدرات أسفل منزل بكرداسة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس المتهم بتعاطي المواد المخدرة أسفل عقار بكرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تفاصيل القبض على المتهم

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو ظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتعاطى المواد المخدرة أمام أحد المنازل بالجيزة.

الأمن يكشف التفاصيل

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (ترزى ، مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة) وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 6 الجارى على النحو المشار إليه ، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.