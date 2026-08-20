القبض على مالك محل ادعى على فرد شرطة بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء مالك محل تجارى بقيام أحد أفراد الشرطة بتهديده لرغبته فى شراء علبة سجائر بأقل من السعر الرسمى من محله الكائن بمحافظة الشرقية وحال رفضه قام باستغلال وظيفته وتحريض أحد زملائه بإدارة التموين لاتخاذ إجراء قانونى ضده.





بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (مالك محل تجارى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) وبسؤاله قرر أنه خلال شهر مايو الماضى قام أحد أفراد الشرطة المقيمين بذات المنطقة الكائن بها محله التجارى بطلب شراء علبة سجائر منه وقام بإجراء اتصال هاتفى لأحد الأشخاص "لا يعلمه" للاستفسار عن سعر السجائر الرسمى، وقام بدفع المبلغ المطلوب منه وانصرف، وعقب ذلك فوجئ مؤخراً بقيام مفتشى التموين التابعين للحى بتحرير مخالفة له فاعتقد أن فرد الشرطة خلف ذلك، فقام بنشر المنشور بمواقع التواصل الإجتماعى بناءً على اعتقاده الخاطئ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.