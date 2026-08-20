الداخلية تكشف تفاصيل تغيب شخص عن مسكنه بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بشأن تغيب نجل شقيقه عقب خروجه من مسكنه بالقاهرة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أغسطس الجارى تبلغ لقسم شرطة المرج من (مالك محال دواجن - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجل شقيقه (عامل بإحدى المحال الخاصة به - مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من مسكنه بتاريخ 18/ الجارى .. وفى وقت لاحق حضر للقسم المُبلغ بغيابه وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 19/ الجارى قام بترك العمل بالمحل المملوك لعمه والعمل بمحل آخر ، والإقامة طرف أحد أصدقائه وذلك لخلافات مالية بينه وعمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





