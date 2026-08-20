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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس السيدة المتهمة بالاعتداء على زوجة نجلها بالمحلة 4أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

قررت جهات التحقيق بنيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم حبس  السيدة المتهمه بالاعتداء علي الفتاة المتزوجة 4 أيام  على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال الزوجة وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث فضلا عن اخلاء سبيل حما الزوجة الضحية بضمان محل إقامته.

توجيهات النيابة العامة 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد صلاح الفقي  إلي رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء علي فتاة متزوجة علي أيدي حماتها وسحلها من سعرها بشوارع قرية بطينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك النيابة العامة 


وكان ضباط مباحث مركز شرطة المحلة نجحوا في ضبط السيدة المتهمة (حماتها) بالاعتداء علي فتاة متزوجه وسحلها من شعرها إثر خلافات أسرية بسبب مصروف البيت بقرية بطينة بمركز المحلة.

صدمة ووجيعة بين الأسر والعائلات

وكانت  قرية بطينة بمركز المحلة في محافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب الاعتداء علي سيدة متزوجة عشرينية بالضرب علي أيدي حماتها وأفراد أسرة زوجها وجرها من شعرها بشوارع القرية إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

رفع كفاءة الخدمات 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من أسرة الزوجة يحمل رقم 46256 لسنة 2026م جنح مركز المحلة ضد زوجها وأفراد أسرته بالاعتداء بالضرب المبرح ونجاتها من الموت بأعجوبة عقب سحلها بشوارع قرية بطينة بنطاق دائرة المركز.

تحرك نيابي عاجل  

وتحركت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية لفحص فيديو متداول عبر السوشيال ميديا بخصوص واقعة الاعتداء سعيا في ضبط طرفي الواقعة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين حبس المتهم 4 أيام حماة زوجة المحلة

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