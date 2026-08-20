سقوط لص سرق محال زيوت بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله مالكى محال تجارية من قيام أحد الأشخاص بسرقة المحال الخاصة بهما بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخى 28/ يوليو الماضى ، و 13/ الجارى تبلغ لمركزى شرطة "الزرقا ، كفر البطيخ" بدمياط من (سائق ، مالك محل زيوت - مقيمان بدمياط) بتضررهما من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة المحال الخاصة بهما بأسلوب "المغافلة" .



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعتين "الظاهر بمقاطع الفيديو" (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدمياط)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعتين على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.