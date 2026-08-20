مصطفى بكري : مصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نهر النيل يمثل شريان الحياة بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن أزمة سد النهضة الإثيوبي جعلت المشهد أكثر تعقيدًا، في ظل محاولات إعادة رسم ميزان القوى في منطقة حوض النيل.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن إثيوبيا تستخدم ملف المياه كورقة ضغط، مؤكدًا أن مصر مطالبة بمواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية للحفاظ على حقوقها وحصتها من مياه نهر النيل.

وتابع أن أي نقص في كميات المياه الواردة إلى مصر ستكون له تداعيات مباشرة على مختلف جوانب الحياة، مؤكدًا أن قضية مياه النيل ترتبط بالأمن القومي المصري وبحياة ومستقبل الشعب.

وأشار أن مصر لن تصمت أمام أي تحركات من شأنها تهديد مواردها المائية أو إقامة سدود جديدة بصورة تمس حقوقها، مؤكدًا أن القاهرة لا تستهدف الانقلاب على أحد أو اتباع أساليب ملتوية، وإنما تتمسك بحقوقها المشروعة وتحافظ على مصالحها الوطنية.

حماية مواردها المائية تظل أولوية

وأكد أن مياه نهر النيل تمثل قضية مصيرية بالنسبة لمصر، وأن حماية مواردها المائية تظل أولوية لا يمكن التهاون أو الصمت تجاه أي تهديدات تمسها، فمصر لن تسمح بإقامة سدود جديدة أو تهديد لمياه النيل، ونحن لا نبدأ حرب وإنما ندافع عن أمننا ووجودنا وحقنا.