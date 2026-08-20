القبض على شخص يدير شبكة بث تليفزيونى بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بالشرقية) بإنشاء وإدارة شبكة بث تليفزيونى لاسلكياً تحت مسمى ((GOAL والتى تقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثِها بشفرة خاصة لاسلكياً بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية –3 وحدات معالجة مركزية – 3 محطات لتقوية الإشارة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









