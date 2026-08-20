نصبوا على راغبي العمل بالخارج.. ضبط مسئولين عن 13 شركة لتسفير العمالة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (13 شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج كائنين بنطاق محافظة القليوبية) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وإيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (13 شخص " لـ 6 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (جوازات سفر للمواطنين وصور ضوئية منها - صور لعقود وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج – أكلاشيهات – صور ضوئية لإعلانات خاصة بالشركات – كروت دعاية - عدد من أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









