تدخل لفض نزاع أسري .. القبض على المتهم بإطلاق النار ناحية فرد أمن بكمبوند

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بإطلاق النار على فرد أمن إداري داخل أحد الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر، وجرى إقتياده إلى ديوان قسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإطلاق النار على فرد أمن إداري داخل كمبوند، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل البلاغ لإجراء المعاينات اللازمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن فرد الأمن أصيب بطلق ناري في اليد اليسرى، أثناء تدخله لفض مشاجرة نشبت بين زوجين داخل إحدى الشقق السكنية بالكمبوند.

نقل المصاب للمستشفى

وجرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.