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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السلام والاستثمار.. برلماني: مصر وقطر تعززان الشراكة وتدعمان استقرار المنطقة

النائب شعبان رأفت
النائب شعبان رأفت
ماجدة بدوى

أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، مؤكدًا أن اللقاء يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا.

زيادة الاستثمارات القطرية في مصر

،وأكد رأفت أن تأكيد الرئيس السيسي أهمية زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، واستعداد الدولة لتقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى أن البناء على مخرجات اللجنة العليا المصرية القطرية من شأنه أن يفتح مجالات أوسع أمام الاستثمارات المشتركة، ويدعم جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالموقف المصري الثابت تجاه القضايا العربية، ورفض أي مساس بأمن وسيادة دولة قطر أو أي دولة عربية، موضحًا أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية المكثفة لاحتواء التصعيد الإقليمي والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ظل ما تشهده من أزمات وتحديات متزايدة.

وأشار رأفت إلى أن القضية الفلسطينية ووقف الحرب في قطاع غزة كانا في صدارة الملفات التي تناولتها المباحثات، مؤكدًا أن التنسيق المصري القطري يمثل محورًا مهمًا في دعم جهود وقف الحرب وتثبيت التهدئة، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر تواصل دورها المحوري في دعم الشعب الفلسطيني، والدفع نحو التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

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