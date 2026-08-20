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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من التسول إلى الضرب.. تفاصيل واقعة مأساوية لطفل في شوارع الجيزة

التسول
التسول
رامي المهدي

لم يكن الطفل الصغير يعلم أن خروجه إلى الشارع برفقة والدته سيحول حياته إلى مأساة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا أظهرت استغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة، إلى جانب تعرضه للضرب.


ومع انتشار المنشور، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة، وتمكنت من تحديد وضبط السيدة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وبرفقتها نجلها.

وبمواجهتها، اعترفت باستغلال الطفل في التسول، كما أقرت بالتعدي عليه بالضرب، مبررة ذلك بقيامه باللهو في الطريق العام أثناء مرور السيارات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإستغلال طفل فى أعمال التسول وإستجداء المارة والتعدى عليه بالضرب بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بالمنشور (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وبرفقتها نجلها "الظاهر بالمنشور"، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإستغلال نجلها فى أعمال التسول وإستجداء المارة ، وتعديها عليه بالضرب بسبب اللهو بالطريق العام حال عبور السيارات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجيزة الوراق الأجهزة الأمنية

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