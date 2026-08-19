الداخلية تحبط محاولة لتهريب مخدرات وسلاح بقيمة 326 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.



أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد - بلطجة - مخدرات – سلاح نارى – مقاومة سلطات – إطلاق أعيرة نارية") بنطاق محافظات "القليوبية – أسيوط - سوهاج "، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وبحوزتهم (أكثر من طن من المواد المخدرة "حشيش ، هيدرو ، كوكايين ، شابو ، شادو، هيروين ، بانجو " – عدد من الأقراص المخدرة – 122 قطعة سلاح نارى متنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (326) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.