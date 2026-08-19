الدولار واليورو والريال.. ارتفاع أسعار عدد من العملات أمام الجنيه اليوم في البنوك

شهدت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، تحركات صعودية أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي، بالتزامن مع صعود اليورو في منتصف التعاملات، بينما حافظ الدينار الكويتي على صدارته بين العملات العربية من حيث القيمة.

وسجل الدولار الأمريكي 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار، فيما بلغ سعر الريال السعودي 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع. كما ارتفع سعر اليورو ليسجل 58.61 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

وفقًا لآخر تحديث للأسعار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، جاءت أسعار العملات العربية أولًا على النحو التالي:

الدينار الكويتي: 160.18 جنيه للشراء و165.26 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 132.23 جنيه للشراء و134.62 جنيه للبيع.

الريال العماني: 129.59 جنيه للشراء و131.83 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 70.62 جنيه للشراء و71.68 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.78 جنيه للشراء و13.82 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.46 جنيه للشراء و13.52 جنيه للبيع.

الريال القطري: 12.86 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

الدولار الأمريكي: 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

اليورو: 58.61 جنيه للشراء و58.93 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 68.50 جنيه للشراء و68.84 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 62.32 جنيه للشراء و62.66 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 36.42 جنيه للشراء و36.61 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.80 جنيه للشراء و35.98 جنيه للبيع.

الين الياباني «100 ين»: 31.73 جنيه للشراء و31.92 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 7.51 جنيه للشراء و7.53 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.84 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 5.38 جنيه للشراء و5.40 جنيه للبيع.

الكرونا السويدية: 5.31 جنيه للشراء و5.34 جنيه للبيع.