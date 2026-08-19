الدينار الكويتي بـ164.6 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقاً لآخر التحديثات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.



أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة أعلى العملات العربية والأجنبية قيمة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء نحو 159.61 جنيه، بينما سجل سعر البيع 164.66 جنيه.

وسجل الريال السعودي، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلي، مستوى 13.40 جنيه للشراء و13.46 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند 13.72 جنيه للشراء، و13.76 جنيه للبيع.

وصل الدينار البحريني لنحو 131.75 جنيه للشراء و134.13 جنيه للبيع،

سجل الريال العماني نحو 129.12 جنيه للشراء مقابل 131.35 جنيه للبيع.

استقر الريال القطري عند مستوى 12.80 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع.

بينما بلغت مستويات الدينار الأردني نحو 70.36 جنيه عند الشراء و71.42 جنيه عند البيع.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.