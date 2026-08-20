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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معظمهم أطفال .. مصرع 50 شخصًا في غرق قارب بنيجيريا

غرق قارب
غرق قارب
القسم الخارجي

غرق قارب مكتظ بالركاب في نيجيريا، ما أسفر عن مصرع 50 شخصًا على الأقل، معظمهم من الأطفال، يوم الخميس في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، وفقًا لشهود عيان.

وقال عبد القادر يوسف، مدير منطقة في الهيئة الوطنية للممرات المائية الداخلية، إن الحادث وقع بالقرب من غوراو في منطقة غورونيو، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية، بحسب ما أوردته وكالة رويتزر للأنباء.

شاهد أحد شهود رويترز 50 جثة، العديد منها ملفوفة بالحصر والأقمشة التقليدية، ملقاة في ساحة مسجد محلي قبل دفنها في غوراو في وقت لاحق من يوم الخميس.

وتُعد حوادث القوارب المميتة شائعة نسبيًا في نيجيريا، حيث يُساهم الاكتظاظ وسوء الصيانة وضعف تطبيق لوائح السلامة في وقوع كوارث على أنهار البلاد وممراتها المائية، لا سيما خلال موسم الأمطار.

قال أحد السكان المحليين إن القارب كان يقلّ أصحاب مزارع وعمالًا مُستأجرين لحصاد الأرز، وإن أكثر من 70 شخصًا كانوا على متنه عندما انقلب وقال ساكن آخر إن 57 شخصًا كانوا على متنه، وأفاد يوسف بأنه تم العثور على جثث نحو 40 طفلًا.

وصرح ناصر آدمو، عضو المجلس التشريعي لولاية سوكوتو عن المنطقة، بأن معظم من كانوا على متن القارب تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، مضيفًا أنه تم إنقاذ 16 شخصًا.

وقال شارابيلو كيليا، أحد شهود العيان: "لقد دفنّا 46 شخصًا، ووصلت جثث أخرى للتو وبذلك يرتفع عدد القتلى إلى 53".

وقال مصطفى عمر، مدير الإغاثة والتأهيل في وكالة إدارة الطوارئ بالولاية، إن المسؤولين يتوجهون إلى موقع الحادث وسيقدمون مزيدًا من المعلومات لاحقًا.

في يناير، لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا حتفهم عندما انقلب قارب متسرب في ولاية يوبي، شمال شرق نيجيريا.

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