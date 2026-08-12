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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيجيريا تستهدف جذب 50 مليار دولار عبر إطار جديد للاستثمار في النفط البحري

نيجيريا تستهدف جذب 50 مليار دولار عبر إطار جديد للاستثمار في النفط البحري
نيجيريا تستهدف جذب 50 مليار دولار عبر إطار جديد للاستثمار في النفط البحري
أ ش أ

 وافق الرئيس النيجيري بولا تينوبو على إطار تنظيمي ومالي جديد لمشروعات النفط والغاز في المياه العميقة، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات.

وأكدت حكومة أبوجا وفق شبكة (سي إن بي سي) أفريكا، أن الإطار الجديد قد يسهم في جذب استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات تطوير ظلت متعثرة لسنوات.

وفق بيان الرئاسة النيجيرية فإن الإطار الجديد يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، لاسيما أنشطة التنقيب والإنتاج، من خلال توفير حوافز جديدة للمستثمرين وزيادة القدرة التنافسية للبلاد في جذب رؤوس الأموال.

وبدوره، أوضح المتحدث باسم الرئاسة بايو أونانوجا أن الحوافز الجديدة لمشروعات النفط والغاز في المياه العميقة ستضع حدا لنظام التفاوض بشأن الحوافز لكل مشروع على حدة، وتستبدله بقواعد واضحة تستند إلى أمر جديد للإعفاءات الضريبية، بما يوفر مزيدا من اليقين للمستثمرين.

وأضاف أن الإطار الجديد من المتوقع أن يمهد الطريق أمام موجة جديدة من مشروعات التنقيب والإنتاج في المياه العميقة، مشيرا إلى مشروع بونجا ساوث ويست التابع لشركة شل، والذي تقدر استثماراته بنحو 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تتخذ الشركة قرار الاستثمار النهائي بشأنه خلال عام 2027.

ويتيح الإطار لشركة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) ليمتد تعديل عقود تقاسم الإنتاج المؤهلة مع شركات النفط، في حين يتعين على المشروعات المستوفية للشروط إعطاء الأولوية، متى أمكن، لتنفيذ الأعمال محليا، بما يدعم مشاركة الشركات النيجيرية في سلاسل الإمداد وخلق فرص عمل.

وتسعى نيجيريا، أكبر منتجي النفط في إفريقيا، إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة ورفع مستويات الإنتاج، في ظل جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار ومعالجة التحديات التي أعاقت تنفيذ عدد من مشروعات النفط والغاز في المياه العميقة خلال السنوات الماضية.

يأتي اعتماد الإطار الجديد في وقت تكثف فيه أبوجا مساعيها للاستفادة من احتياطاتها النفطية والغازية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، بما يعزز إيرادات الدولة ويدعم النمو الاقتصادي.

وتعد شركة شل من أبرز شركات الطاقة العالمية العاملة في نيجيريا، ولها حضور قوي في مشروعات النفط والغاز بالمياه العميقة، كما تعد من الشركات الرئيسية في تطوير حقول النفط البحرية النيجيرية، بما في ذلك مشروع بونجا ساوث ويست.

في المقابل، تمثل شركة النفط الوطنية النيجيرية إن إن بي سي ليمتد الذراع الرئيسية للدولة في قطاع النفط والغاز وشريكا أساسيا في العديد من مشروعات الإنتاج.

ومن شأن الإطار الاستثماري الجديد تعزيز دور الشركتين في تطوير مشروعات المياه العميقة، بما يدعم زيادة الإنتاج النفطي وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع الطاقة النيجيري.

الرئيس النيجيري بولا تينوبو مشروعات النفط والغاز في المياه العميقة تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات شبكة سي إن بي سي أفريكا

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