قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم
للمرة الثالثة.. محمد صلاح يهدر فرصة جديدة للتسجيل
رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا .. أسطورة برشلونة يصل إيطاليا للتوقيع مع رافينا 1913
10 سيارات إطفاء و14 مصابًا .. إخماد حريق مصنع موالح في منيا القمح
بعد الإبقاء عليها دون تغيير | ماذا يعني تثبيت الفائدة في البنوك .. صدى البلد يجيب
أولياء أمور يتهمون مدرسة دولية بتوريطهم في قروض بالملايين "بصور البطايق" .. والتعليم تحقق
التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر
إصابة 14 شخصًا في حريق بمحطة لتعبئة الفاكهة بالشرقية | صور
الأوبرا المصرية تستضيف فرقة باليه سنغافورة احتفالًا بـ60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
سطو علني لعزل القدس .. الأزهر يدين المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية
"الموجة جاية من الهند".. الأرصاد تحذر: الرطوبة هتعلي الحرارة و37 المحسوسة في القاهرة
تصعيد أمريكي غير مسبوق .. إعادة تصنيف حزب الله وربط تحركاته بالحرس الثوري الإيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أصابت الباحثين بالذهول.. طريقة جديدة تسببت في تعافي الأطفال مرضى الرئة بسرعة

الأطفال مرضى الرئة
الأطفال مرضى الرئة
اسماء محمد

وجدت دراسة حديثة أن تطبيق تدابير للحد من تلوث حركة المرور في لندن قد ساعد بشكل كبير في نمو رئة الأطفال.

أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يعيشون في لندن أظهروا نموًا أسرع في الرئة بعد أن فرضت المدينة قيودًا على تلوث حركة المرور.

ووفقا لما جاء في موقع healthandme أجرى باحثون دراسةً استمرت خمس سنوات، شملت أكثر من 3400 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات في لندن ولوتون ، حيث قارنوا نمو الرئة في المنطقتين وقد قاد هذه الدراسة باحثون من جامعة كوين ماري بلندن وجامعة أكسفورد، ونُشرت نتائجها في مجلة لانسيت للصحة العامة .

أطلقت لندن منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية ( ULEZ ) في عام 2019، والتي غطت في البداية وسط لندن ويقيد هذا النظام المركبات القديمة الأكثر تلويثاً للبيئة من خلال فرض رسوم على السائقين الذين لا تستوفي مركباتهم معايير الانبعاثات.

كان لدى الأطفال في لندن في البداية رئات أصغر حجماً

في بداية الدراسة، كان أداء الرئة لدى الأطفال المقيمين في لندن أضعف من أداء الرئة لدى الأطفال المقيمين في لوتون. ثم تتبع الباحثون تطور وظائف الرئة لديهم مع تغير مستويات التلوث بعد تطبيق منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ).

كان المقياس الرئيسي هو حجم الزفير القسري في الثانية الأولى (FEV1) وهو يقيس كمية الهواء التي يستطيع الشخص إخراجها بقوة في ثانية واحدة، ويُستخدم عادةً لتقييم وظائف الرئة.

وقد زاد معدل FEV1 لدى أطفال لندن بحوالي 10 ملليلترات إضافية سنوياً مقارنة بأطفال لوتون.

وبحلول نهاية الدراسة، اختفى الفرق في وظائف الرئة بين المجموعتين إلى حد كبير.

انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين بشكل حاد 

تزامن التحسن في نمو رئتي الأطفال مع انخفاض أكبر في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)، وهو ملوث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعوادم المركبات، وخاصة من محركات الديزل.

وجد الباحثون أن تعرض الأطفال لثاني أكسيد النيتروجين انخفض بأكثر من الضعف في لندن مقارنة بلوتون خلال فترة الدراسة.

كما لوحظ انخفاض في نسبة الأطفال في لندن الذين يعانون من ضعف سريري في وظائف الرئة، من 14% إلى 9% وفي لوتون، انخفضت النسبة من 9% إلى 7%.

ذهول الباحثين 

أُصيب الباحثون بالذهول من سرعة تعافي رئتي الأطفال.

قال البروفيسور كريس غريفيث، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن سرعة التحسن كانت غير متوقعة. وأضاف قائلا “لقد صُدمت تماماً عندما رأيت النتائج لأول مرة” فقد كانت سرعة اللحاق في سعة الرئة بين أطفال لندن لافتة للنظر بشكل خاص، واقترح أن التدابير الطموحة لتحسين الهواء يمكن أن تساعد في عكس بعض الآثار المتعلقة بالتلوث على رئتي الأطفال .

وقالت الدكتورة هيلين وود، الباحثة الرئيسية في جامعة كوين ماري بلندن: "كنا نعلم بالفعل أن منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ) تقلل من تلوث الهواء، لكننا نعلم الآن أن صحة رئتي الأطفال قد تحسنت في نفس الوقت، وهو اكتشاف مهم حقًا للأطفال وأولياء الأمور الذين يعيشون في لندن".

الرئة الأطفال الأطفال مرضى الرئة مرضى الرئة الباحثين دراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي 2026 بعد قرار البنك المركزي الجديد.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

الضحايا والمتهم

رسالة واتساب تكشف أسرار جريمة النرجس .. شاهد يروي تفاصيل تحرك المجني عليها مع المتهم بالتجمع .. خاص

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي تقدم توسان موديل 2027 الجيل الجديد .. صور

لينكولن كورسير 2026

سعر لينكولن كورسير 2026 في السوق السعودي

اخبار السيارات

أخبار السيارات| جيتور تي 1 موديل 2027 تباع بهذه المواصفات.. هيونداي توسان 2027.. طراز جديد متعدد الاستخدامات

بالصور

طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بدون ماكينة.. وصفة منعشة بمكونات بسيطة

طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة
طريقة عمل آيس كريم المانجو بدون ماكينة

الزبادي المجمد أم الآيس كريم أيهما أفضل لصحتك؟.. خبراء يكشفون الحقيقة

أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟
أيهما افضل الزبادي المجمد أم الآيس كريم؟

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد