أصابت الباحثين بالذهول.. طريقة جديدة تسببت في تعافي الأطفال مرضى الرئة بسرعة

وجدت دراسة حديثة أن تطبيق تدابير للحد من تلوث حركة المرور في لندن قد ساعد بشكل كبير في نمو رئة الأطفال.

أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يعيشون في لندن أظهروا نموًا أسرع في الرئة بعد أن فرضت المدينة قيودًا على تلوث حركة المرور.

ووفقا لما جاء في موقع healthandme أجرى باحثون دراسةً استمرت خمس سنوات، شملت أكثر من 3400 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و9 سنوات في لندن ولوتون ، حيث قارنوا نمو الرئة في المنطقتين وقد قاد هذه الدراسة باحثون من جامعة كوين ماري بلندن وجامعة أكسفورد، ونُشرت نتائجها في مجلة لانسيت للصحة العامة .

أطلقت لندن منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية ( ULEZ ) في عام 2019، والتي غطت في البداية وسط لندن ويقيد هذا النظام المركبات القديمة الأكثر تلويثاً للبيئة من خلال فرض رسوم على السائقين الذين لا تستوفي مركباتهم معايير الانبعاثات.

كان لدى الأطفال في لندن في البداية رئات أصغر حجماً

في بداية الدراسة، كان أداء الرئة لدى الأطفال المقيمين في لندن أضعف من أداء الرئة لدى الأطفال المقيمين في لوتون. ثم تتبع الباحثون تطور وظائف الرئة لديهم مع تغير مستويات التلوث بعد تطبيق منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ).

كان المقياس الرئيسي هو حجم الزفير القسري في الثانية الأولى (FEV1) وهو يقيس كمية الهواء التي يستطيع الشخص إخراجها بقوة في ثانية واحدة، ويُستخدم عادةً لتقييم وظائف الرئة.

وقد زاد معدل FEV1 لدى أطفال لندن بحوالي 10 ملليلترات إضافية سنوياً مقارنة بأطفال لوتون.

وبحلول نهاية الدراسة، اختفى الفرق في وظائف الرئة بين المجموعتين إلى حد كبير.

انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين بشكل حاد

تزامن التحسن في نمو رئتي الأطفال مع انخفاض أكبر في التعرض لثاني أكسيد النيتروجين (NO₂)، وهو ملوث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعوادم المركبات، وخاصة من محركات الديزل.

وجد الباحثون أن تعرض الأطفال لثاني أكسيد النيتروجين انخفض بأكثر من الضعف في لندن مقارنة بلوتون خلال فترة الدراسة.

كما لوحظ انخفاض في نسبة الأطفال في لندن الذين يعانون من ضعف سريري في وظائف الرئة، من 14% إلى 9% وفي لوتون، انخفضت النسبة من 9% إلى 7%.

ذهول الباحثين

أُصيب الباحثون بالذهول من سرعة تعافي رئتي الأطفال.

قال البروفيسور كريس غريفيث، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن سرعة التحسن كانت غير متوقعة. وأضاف قائلا “لقد صُدمت تماماً عندما رأيت النتائج لأول مرة” فقد كانت سرعة اللحاق في سعة الرئة بين أطفال لندن لافتة للنظر بشكل خاص، واقترح أن التدابير الطموحة لتحسين الهواء يمكن أن تساعد في عكس بعض الآثار المتعلقة بالتلوث على رئتي الأطفال .

وقالت الدكتورة هيلين وود، الباحثة الرئيسية في جامعة كوين ماري بلندن: "كنا نعلم بالفعل أن منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ) تقلل من تلوث الهواء، لكننا نعلم الآن أن صحة رئتي الأطفال قد تحسنت في نفس الوقت، وهو اكتشاف مهم حقًا للأطفال وأولياء الأمور الذين يعيشون في لندن".