انزلي من العربية .. سائق تاكسي يرفض توصيل إسرائيلية في بولندا : أنتم تقتلون الناس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، ظهر خلاله سائق سيارة أجرة في العاصمة البولندية وارسو، وهو يرفض توصيل راكبة إسرائيلية بعد أن علم بأنها يهودية، بحسب ما ظهر في المقطع المتداول.

وأظهر الفيديو حوارًا بين السائق والراكبة، حيث سألته عن سبب رفضه توصيلها، قائلة: «لماذا لا تريد إيصالي؟ هل لأنني يهودية؟»، ليرد عليها: «نعم، لأنكم تقتلون الناس في فلسطين».

وبحسب ما جاء في المقطع، واصل السائق حديثه مع الراكبة، مؤكدًا أنه لو كانت أخبرته منذ البداية بأنها يهودية، لكان رفض السماح لها بركوب السيارة من الأساس، قبل أن يطلب منها النزول ومغادرة السيارة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير مع الحوار الذي دار بين الطرفين، خاصة مع ارتباطه بالحرب الدائرة في قطاع غزة والمواقف المتباينة بشأن إسرائيل.