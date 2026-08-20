إيركايرو تضم طائرة جديدة لأسطولها الجوي إيرباص A320neo لدعم خطط التوسع

تسلمت شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، الطائرة رقم 40 فى أسطولها من طراز Airbus A320-251N (A320neo) و ذلك في إطار برنامجها المتواصل لتحديث الأسطول وتوسيع شبكة وجهاتها وتعزيز حضورها في سوق النقل الجوي الإقليمي والدولي.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس استراتيجية إيركايرو الطموحة لمواصلة النمو والتوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وتعد الطائرة من أحدث أجيال مقصورة إيرباص التي توفر راحة للمسافرين كونها مجهزة بأحدث تصميمات المقصورة الداخلية Airbus Airspace Cabin، التي تمثل منظومة متطورة من التجهيزات والحلول التي طورتها إيرباص بهدف الارتقاء بمستويات الراحة وتحسين تجربة المسافر طوال الرحلة.وتضم المقصورة XL Overhead Bins، التي توفر سعة تخزين علوية أكبر مقارنة بالخزائن التقليدية، بما يتيح مساحة إضافية للأمتعة الشخصية ويعزز سهولة وراحة المسافرين خلال الصعود إلى الطائرة والرحلة.كما تم تجهيز الطائرة بأحدث جيل من مقاعد Recaro، بما يوفر تجربة جلوس أكثر راحة وعصرية، ويعكس حرص إيركايرو على توفير مستويات متقدمة من الخدمة تتماشى مع التطور المتسارع الذي تشهده صناعة الطيران العالمية.

ويمثل انضمام الطائرة الجديدة إلى أسطول إيركايرو إضافة مهمة إلى قدراتها التشغيلية و دعما لاستراتيجية التوسع وتطوير شبكة الوجهات، حيث يدعم طراز A320neo توجه الشركة نحو توسيع شبكة رحلاتها وزيادة الطاقة الاستيعابية المتاحة، بما يمكنها من الاستجابة للطلب المتنامي على السفر وتعزيز الربط الجوي بين مصر والأسواق الإقليمية والدولية.



وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية متكاملة تتبناها إيركايرو لتطوير أسطولها من خلال إدخال طائرات حديثة مما يخفض عمر الأسطول الى 5.5 سنة و هو الأصغر بأفريقيا و الشرق الأوسط و ذلك بالتوازي مع التوسع في شبكة الوجهات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التشغيل على الوجهات القائمة، بما يعزز مرونة الشبكة ويرفع قدرتها على المنافسة في سوق الطيران.



كما تعكس إضافة الطائرة الجديدة أهمية مصر كمركز استراتيجي للربط الجوي بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتدعم توجه إيركايرو نحو تعزيز دورها كناقل جوي مصري قادر على توفير خيارات سفر تنافسية ومتنوعة للمسافرين من مختلف الأسواق.



ويؤكد هذا الحدث ، استمرار إيركايرو في تنفيذ خطتها لتحديث أسطولها والاستثمار في أحدث أجيال الطائرات والتجهيزات استثمارا مستمرا في الأسطول وتجربة المسافر، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي، ويعزز مستويات الكفاءة التشغيلية والراحة وجودة الخدمة من خلال مواصلة إضافة الطائرات الحديثة إلى أسطولها، حيث تستهدف إيركايرو دعم خططها للتوسع الدولي، وزيادة قدرتها على الوصول إلى أسواق ووجهات جديدة، إلى جانب تقديم تجربة سفر أكثر تطوراً للمسافرين.



ويأتي وصول الطائرة Airbus A320neo ليشكل محطة جديدة في مسيرة نمو إيركايرو، وخطوة إضافية نحو بناء أسطول حديث وشبكة جوية أكثر اتساعاً، بما يعزز مكانة الشركة وحضورها المتنامي على خريطة الطيران الإقليمية والدولية.