نيجيريا .. مقتل ما لا يقل 12 شخصا في هجوم مسلح

قُتل ما لا يقل 12 شخصا وتعرض نساء وأطفال لعملية اختطاف، خلال هجوم، الليلة الماضية، على قرية في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.
ووفق رويترز، ذكر أحد السكان أن 6 أفراد من أسرة واحدة قتلوا حرقا بعد أن أشعل المهاجمون النار في منزلهم.
وأشار سكان في قرية لاجينجي إلى أن المسلحين دخلوا القرية حوالي الساعة 11 مساء أمس السبت واستمر هجومهم حتى الثالثة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
جدير بالذكر أن هذه المنطقة تشهد هجمات متكررة من عصابات مدججة بالسلاح تهاجم القرى وتخطف سكانها للحصول على فدى، كما تسرق رؤوس الماشية.
وجاء هذا الهجوم بعد مرور أسبوع واحد على مقتل ما لا يقل عن 24 مزارعا على يد تلك العصابات في ولاية زمفارا المجاورة.