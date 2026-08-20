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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل إصابة زيزو بعد مباراة برشلونة.. وموعد حسم مشاركته مع الأهلي

زيزو
زيزو
يارا أمين

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضربة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بعدما تعرض أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، لإصابة عضلية عقب مشاركته أمام برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وكشف الناقد الرياضي محمد الجزار، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن زيزو يعاني من شد في العضلة الخلفية، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد حجم الإصابة ومدى جاهزيته للمشاركة مع الأهلي في مواجهة الشرقية إنبي

وكان زيزو قد تألق خلال مواجهة الأهلي وبرشلونة، بعدما سجل هدف الفريق الأحمر الوحيد في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

واختتم الأهلي معسكره الخارجي في إسبانيا بمواجهة برشلونة، بعدما بدأ الفريق استعداداته للموسم الجديد يوم 6 أغسطس الجاري، وخاض خلال المعسكر عددًا من المباريات الودية.

وحقق الأهلي الفوز على بادالونا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يخسر أمام يوروبا بهدفين مقابل هدف، ثم اختتم تحضيراته بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم الخميس على متن طائرة خاصة، عقب انتهاء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة الشرقية إنبي، ضمن منافسات الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، الموافق 23 أغسطس، على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما يترقب الجهاز الفني نتائج الفحوصات الطبية لتحديد موقف زيزو من المشاركة.

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