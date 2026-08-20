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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ قنا يوجه بحصر الأراضي غير المستغلة لطرحها ضمن مشروعات مبادرة"حياة كريمة"

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا
يوسف رجب

عقد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا للتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حصر الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة، والتي انتهى الغرض المخصص لها، تمهيدًا لإعادة استغلالها وطرحها لإقامة مشروعات إنتاجية وصناعية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" ودعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة إيلي شحاتة، مساعد وزير الصناعة، وأحمد شرقاوي، مسؤول التكتلات بوزارة الصناعة، وسحر سليمان، مدير وحدة تنفيذ حياة كريمة بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لإتاحة الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والتصنيع الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى والمراكز.

وأكد محافظ قنا، ضرورة إعداد حصر دقيق للأراضي التي يمكن الاستفادة منها، مع تحديد مساحات الأراضي وإحداثياتها وبياناتها التفصيلية، والتأكد من ملاءمتها لإقامة المشروعات المقترحة، وارتباطها بالمرافق العامة أو قربها منها، فضلاً عن توافر المقومات والمواد الخام اللازمة للأنشطة الإنتاجية المستهدفة.

وشدد الببلاوي، على ضرورة استكمال الملفات المساحية للأراضي المرشحة، متضمنة الإحداثيات اللازمة لكل قطعة، والتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المختصة بشأن الأراضي التي سبق تخصيصها لأغراض لم تعد قائمة، تمهيدًا لإعادة تخصيصها واستغلالها في إطار المبادرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصادر لها قرارات إزالة أو هدم، وإزالة أي إشغالات تعوق الاستفادة من المواقع المرشحة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الوفد سوف يزور قرية المراشدة، وسوف يتم معاينة محطة معاملات ما بعد الحصاد، ومبنى الوحدة المحلية لقرية المراشدة، وأرض فضاء، ومزرعتي تسمين العجول والدواجن بالمراشدة، لدراسة إمكانية الاستفادة من تلك المساحات لخدمة أهالي القرية وتوفير فرص عمل لهم داخل القرية للحد من مشكلة البحث عن عمل خارج القرية، حيث تم اختيار قرية المراشدة كمرحلة أولى للقرية المنتجة، وسيتم تنفيذها بباقي القرى بمراكز المحافظة كمرحلة ثانية.

وأكد الببلاوي، أن المحافظة تواصل جهودها لتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي المتاحة، وتوجيهها نحو مشروعات تنموية وإنتاجية تخدم المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاستثمار المحلي، وتنمية القرى، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق فرص عمل مستدامة لأبناء محافظة قنا.
 

قنا حياة كريمة مشروعات صناعية حصر الأراضي قرية المراشدة أخبار قنا

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