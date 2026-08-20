قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاسبينا تبع مرتضى منصور.. نادي الزمالك يتخلى عن 7 موظفين دون الرجوع إليهم.. إنفراد
أنقرة: سنواصل حماية سوريا.. وعلى إسرائيل وقف هجماتها "المتهورة"
قبل عودة المدارس .. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
يومان أم ثلاثة؟.. إجازة المولد النبوي للقطاع الخاص رسمياً
مصر تفوز باستضافة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة اتحاد منظمي الرحلات الأمريكي
استقالات تضرب فيفا.. 3 اتحادات قارية تدرس سحب الثقة من إنفانتينو لهذا السبب
خلاف على إيجار محل .. القبض على طرفي مشاجرة بمدينة نصر
الأوقاف تعلن موعد الاختبار الشفوي لمنحتي الماجستير والدكتوراه للعاملين
الجيش اليمني: نفذنا 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية ضد ميليشيا الحوثي
رئيس وزراء قطر لـ«صدى البلد»: حرية الملاحة في هرمز ليست رهينة للابتزاز السياسي
أمطار رعدية وسيول تطرق الأبواب.. اضطرابات جوية تضرب الشرق الأوسط | ما السبب؟
عبد العاطي: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لتنفيذ استحقاقاتها والتزاماتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد افتتاح ورشة عمل لاستعراض خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية

ورشة التغيرات المناخية
ورشة التغيرات المناخية
يوسف رجب

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، افتتاح ورشة لعرض خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بالمحافظة، في إطار الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتورة سهير مراد،  من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والدكتورة داليا صقر، استشاري بيئي للمشروع، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظة.

وأشار الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الوزارة بدأت مع المحافظات في إنشاء وحدات تغير المناخ، في ظل تأثر العديد من القطاعات لا سيما المزارعين، بسبب موجات الحر، وأن الهدف من تلك الوحدات هو مساعدة الفئات المستهدفة وخلق فرص استثمارية، وإنشاء مشروعات لحمايتهم مثل المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب العمالة.

فيما استعرض المحاضرون، أبرز التحديات التي يعمل عليها المشروع من بينها تغير المناخ، والذي يلقي بظلاله على القطاعات التنموية كافة، بما فيها الزراعة والمياه والصحة والبنية التحتية، مع توضيح التزام محافظة قنا بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، حيث تم إطلاق مشروع إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى التوصل إلى إطار استراتيجي متكامل يعالج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد إجراءات التخفيف والتكيف للقطاعات ذات الأولوية، مع رسم خارطة طريق واضحة للتمويل.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، بأن الورشة تهدف إلى إبراز النتائج والمخرجات التي تم التوصل إليها ضمن إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، ومناقشة فرص التمويل المتاحة وآليات الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات والمبادرات المناخية المقترحة.

وتابع الببلاوي، أن الورشة استهدفت عرض الرؤية التنفيذية وخارطة الطريق المقترحة لتطبيق إجراءات التخفيف والتكيف في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى انه تم تناول استكشاف فرص التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والجهات التمويلية ذات الصلة.

ولفت محافظ قنا، إلى أنه تم تناول تقييم القدرات المؤسسية والفنية للأطراف المعنية وتحديد الاحتياجات وأوجه الدعم المطلوبة، بجانب تعزيز الحوار والتوافق بين مختلف أصحاب المصلحة حول السياسات والإجراءات والتدخلات المقترحة ضمن الخطة، مع العمل على دعم التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني بما يسهم في تحقيق أهداف العمل المناخي بالمحافظة.

وشدد الببلاوي، على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ توصيات خطط العمل، مع الالتزام بالتدخل الفوري لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاعات التنمية المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات الرائدة في المحافظة مثل الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الفاو، ومشروع شتلات القصب، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة وتطويرها بما يواكب أحدث النظم الزراعية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على أهالي المحافظة.

قنا تعزيز التنمية المستدامة المتغيرات البيئية المبادرات المناخية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

الدولار

في 5 بنوك.. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

«الحر راجع النهارده وبكرة».. الأرصاد تحذر من موجة حر جديدة تبدأ الجمعة

ترشيحاتنا

مكرونة بالسجق

لذيذه وسهلة.. طريقة عمل المكرونة بالسجق

تليف الكبد

أعراض تليف الكبد.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

دجاج روستو

طريقة عمل الدجاج الروستو في الفرن

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد