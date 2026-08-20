محافظ قنا يشهد افتتاح ورشة عمل لاستعراض خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، افتتاح ورشة لعرض خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بالمحافظة، في إطار الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، برعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

جاء ذلك بحضور كل من، الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، والدكتورة سهير مراد، من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والدكتورة داليا صقر، استشاري بيئي للمشروع، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والمختصين بالمحافظة.

وأشار الدكتور صابر عثمان، مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة، إلى أن الوزارة بدأت مع المحافظات في إنشاء وحدات تغير المناخ، في ظل تأثر العديد من القطاعات لا سيما المزارعين، بسبب موجات الحر، وأن الهدف من تلك الوحدات هو مساعدة الفئات المستهدفة وخلق فرص استثمارية، وإنشاء مشروعات لحمايتهم مثل المستشفيات والوحدات الصحية وتدريب العمالة.

فيما استعرض المحاضرون، أبرز التحديات التي يعمل عليها المشروع من بينها تغير المناخ، والذي يلقي بظلاله على القطاعات التنموية كافة، بما فيها الزراعة والمياه والصحة والبنية التحتية، مع توضيح التزام محافظة قنا بتعزيز التنمية المستدامة والتكيف مع المتغيرات البيئية، حيث تم إطلاق مشروع إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية، والتي تهدف إلى التوصل إلى إطار استراتيجي متكامل يعالج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويحدد إجراءات التخفيف والتكيف للقطاعات ذات الأولوية، مع رسم خارطة طريق واضحة للتمويل.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، بأن الورشة تهدف إلى إبراز النتائج والمخرجات التي تم التوصل إليها ضمن إعداد خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، ومناقشة فرص التمويل المتاحة وآليات الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات والمبادرات المناخية المقترحة.

وتابع الببلاوي، أن الورشة استهدفت عرض الرؤية التنفيذية وخارطة الطريق المقترحة لتطبيق إجراءات التخفيف والتكيف في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى انه تم تناول استكشاف فرص التعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية والجهات التمويلية ذات الصلة.

ولفت محافظ قنا، إلى أنه تم تناول تقييم القدرات المؤسسية والفنية للأطراف المعنية وتحديد الاحتياجات وأوجه الدعم المطلوبة، بجانب تعزيز الحوار والتوافق بين مختلف أصحاب المصلحة حول السياسات والإجراءات والتدخلات المقترحة ضمن الخطة، مع العمل على دعم التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية على المستويين المحلي والوطني بما يسهم في تحقيق أهداف العمل المناخي بالمحافظة.

وشدد الببلاوي، على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ توصيات خطط العمل، مع الالتزام بالتدخل الفوري لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه قطاعات التنمية المختلفة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها المشروعات الرائدة في المحافظة مثل الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الفاو، ومشروع شتلات القصب، مشيراً إلى ضرورة تعميم هذه التجربة الناجحة وتطويرها بما يواكب أحدث النظم الزراعية المستدامة ويعود بالنفع المباشر على أهالي المحافظة.



