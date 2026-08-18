محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة

ترأس الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، والأستاذ أيمن البحراوي مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، و أعضاء مجلس الإدارة وممثلي وزارة السياحة والغرفة التجارية وغرفة شركات السياحة.

ومن جانبه أشاد الدكتور وليد البرقي بالجهود المبذولة من قطاع السياحة بالمحافظة ، وما تشهده الفنادق والمنتجعات السياحية من معدلات إشغال مرتفعة ، مؤكدًا دعمه الكامل للقطاع السياحي باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد والتنمية بالمحافظة الساحلية .

كما أكد المحافظ علي أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية بالقطاع السياحي لزيادة معدلات الحركة السياحية والترويج للمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، موجّهًا بإعداد تصور متكامل للتسويق والترويج للمحافظة في المعارض والبورصات السياحية الدولية، وفي مقدمتها بورصة برلين السياحية ITB 2027.

وخلال الاجتماع، استعرض الأستاذ أيمن البحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، اللائحة المالية والإدارية للهيئة، ومقترحات لجنة تعظيم الموارد المالية للهيئة، كما تم عرض أجندة الفعاليات والأحداث السياحية، وأجندة المعارض السياحية الدولية للعام المالي 2026/2027.

كما تناول الاجتماع ايضا اعتماد كشوف الإيرادات والمصروفات عن العام المالي 2025/2026، واعتماد كشفي الإيرادات والمصروفات عن شهر يونيو 2026.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ بسرعة دراسة المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التراثية بمدينة القصير، والتي تتضمن تطوير وترميم عدد من المباني الأثرية بالمدينة التاريخية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية ، بالإضافة الي دراسة آليات تعظيم الموارد المالية للهيئة من إقامة أكشاك الاستعلامات والشاشات الإعلانية المضيئة LED، وتحديد المواقع والتكلفة وآليات التشغيل، تمهيدًا لعرض التصور ومناقشته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.