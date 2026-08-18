قافلة طبية بالحمراوين والأمل في القصير تقدم خدماتها لـ93 مواطنًا بالمجان

تابع اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، أعمال القافلة الطبية الشاملة بقرية الحمراوين ووحدة الأمل الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنظيم مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة القصير.

وشهدت القافلة إقبالًا من المواطنين بقرية الحمراوين، حيث تم خلال اليوم الأول توقيع الكشف الطبي على 50 حالة، بينما شهد اليوم الثاني الكشف على 43 حالة، بإجمالي 93 مواطنًا تلقوا الخدمات الطبية.

وشملت القافلة عددًا من التخصصات، من بينها الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، وطب الأسنان، مع تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأكدت الوحدة المحلية أن القافلة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية المجانية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق والقرى المختلفة.

وتواصل القافلة أعمالها بوحدة الأمل الصحية يومي 18 و19 أغسطس 2026، لاستقبال المواطنين وتقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان.