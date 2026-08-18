رئيس حى غرب شبرا الخيمة تتابع ميدانيا شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، برئاسة الدكتورة سلوى أبو العينين، رئيس مدينة شبرا الخيمة ورئيس الحي، متابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم.



وأجرت رئيس الحي جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي، لمتابعة منظومة استقبال طلبات وشكاوى المواطنين، والتأكد من انتظام العمل وتيسير الإجراءات أمام المترددين على المركز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة.

ووجهت الدكتورة سلوى أبو العينين بسرعة فحص ودراسة الشكاوى والطلبات المقدمة، والتنسيق الفوري بين الإدارات التنفيذية المعنية، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مع تذليل أي عقبات إدارية أو فنية تواجه المواطنين.



وأكدت رئيس الحي أن التواصل المستمر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم يأتيان على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددة على أهمية تطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة وشفافية لأهالي حي غرب شبرا الخيمة.