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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القليوبية

النائبة مريم العزب
النائبة مريم العزب

 شهدت النائبة مريم العزب افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف الاستثمار.

ويأتي افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها ضمن خطة الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الاستثمارية بصورة أكثر سرعة وكفاءة، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وأصحاب الشركات والمشروعات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وقادرة على دعم التوسع في الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

خدمات متكاملة للمستثمرين

ويُعد المركز إضافة جديدة إلى منظومة مراكز خدمات المستثمرين المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليرتفع عددها إلى 15 مركزًا، بما يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات للمستثمرين بالقرب من أماكن وجود مشروعاتهم، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإنهاء الإجراءات.

ويستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يمثل دفعة مهمة لأصحاب الشركات والمشروعات الراغبين في تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، فضلًا عن دعم المستثمرين في الحصول على الخدمات والتراخيص والإجراءات اللازمة بصورة أكثر سهولة وتنظيمًا.

وأكد المشاركون في افتتاح المركز أهمية هذه الخطوة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشيرين إلى أن تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات يمثلان عاملين أساسيين في دعم القطاع الخاص وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

مريم العزب: دعم الاستثمار أولوية

من جانبها، أكدت النائبة مريم العزب عضو مجلس النواب، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين في بنها يمثل خطوة مهمة على طريق دعم الاستثمار بمحافظة القليوبية، مشيرة إلى أن توفير خدمات متكاملة للمستثمرين يسهم في خلق بيئة أكثر تيسيرًا أمام أصحاب المشروعات، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وأوضحت أن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين يعكس توجهًا واضحًا نحو تسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتقليل الإجراءات والوقت اللازم لإنهاء المعاملات، بما يدعم المستثمرين ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير مشروعاتهم وزيادة إنتاجيتها.

وأضافت أن محافظة القليوبية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، وأن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمكن أن يسهم في الاستفادة بصورة أكبر من تلك الفرص، وجذب مشروعات جديدة توفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة لزيادة الاستثمارات ودعم المشروعات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

الاستثمار الدكتور محمد فريد القليوبية

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