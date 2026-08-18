قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
البكالوريا المصرية.. أستاذ علم نفس يكشف عن تفاصيل المسارات وفرص تحسين الدرجات
توقيع إعلان نوايا مصري بريطاني بشأن الهجرة عقب مباحثات عبد العاطي وداوتي
أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟
رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
7 خدمات أساسية للسجل المدني عبر منصة "مصر الرقمية".. تعرف عليها
الأرصاد: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى غدًا في القاهرة 34 درجة
برشلونة يمنح أتلتيكو مدريد مهلة أخيرة لحسم صفقة ألفاريز
ضعف سوق العمل البريطانية والوظائف الشاغرة عند أدنى مستوى منذ 2021
من شارع تقليدي لوجهة سياحية وتجارية.. تفاصيل مشروع تطوير إبراهيم باشا بالكوربة وموعد افتتاحه للمواطنين
الصحة الفلسطينية: 1,266 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة
وظائف الغزل والنسيج .. فرص عمل برواتب من 7 لـ 9 آلاف جنيه في 3 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد يبحث الموقف التنفيذي لمحطتي مياه "25 يناير" و"الفرافرة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

في ضوء توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة المرافق الحيوية وكفاءة تشغيلها لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطنين، عقد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطتي مياه ٢٥ يناير بالخارجة، ومحطة مياه الفرافرة، بحضور المهندس عثمان ناجي رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس محمد بكر ممثل الشركة المنفذة.

حيثُ تم عرض الموقف التنفيذي للمحطات ومعوقات التشغيل للوقوف على أسباب تراجع الخدمة ببعض المناطق، ووجّه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والشركة المنفذة لمراجعة الأعطال الفنية وتلافيها؛ بما يضمن عودة الخدمة وانتظام وصولها للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

إمام عاشور

قفل القصة واللاعب مصاب.. موقف الأهلي النهائي من احتراف إمام عاشور

بيزيرا

عبدالناصر محمد: بيزيرا لا يستحق الاستمرار مع الزمالك وإمام عاشور لازم يتباع

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

الدواجن

بكام الفراخ انهاردة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

ترشيحاتنا

دعوى جيب جلاديتور

حريق جيب جلادياتور يقود الشركة إلى المحكمة

سيارات تويوتا GR

تويوتا تحل أكثر عيوب الفتيس الأوتوماتيكي إزعاجًا

تايكان 2027

حبيبة الملايين.. بورش تودع أشهر سيارة كهربائية

بالصور

مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار
مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يتسبب في العصبية والصداع والإرهاق

العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر
العصبية و الصداع والارهاق..احذر من نقص هذا العنصر

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد