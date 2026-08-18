نائب محافظ الوادي الجديد يبحث الموقف التنفيذي لمحطتي مياه "25 يناير" و"الفرافرة"

في ضوء توجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمتابعة المرافق الحيوية وكفاءة تشغيلها لتقديم الخدمة بشكل لائق للمواطنين، عقد محمد كجك نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمحطتي مياه ٢٥ يناير بالخارجة، ومحطة مياه الفرافرة، بحضور المهندس عثمان ناجي رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة فريال عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس محمد بكر ممثل الشركة المنفذة.

حيثُ تم عرض الموقف التنفيذي للمحطات ومعوقات التشغيل للوقوف على أسباب تراجع الخدمة ببعض المناطق، ووجّه نائب المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية والشركة المنفذة لمراجعة الأعطال الفنية وتلافيها؛ بما يضمن عودة الخدمة وانتظام وصولها للمواطنين في أقرب وقت ممكن.