وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: لا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي

أكد ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أن الأولوية لإعادة فتح مضيق هرمز وعدم فرض رسوم على العبور والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.

وقال دوتي في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية، :" نريد توصل واشنطن وطهران لاتفاق سلمي ونتابع عن كثب الاتصالات الجارية مع سلطنة عمان".

وتابع دوتي:" مستعدون للمشاركة في إطار المهمة البحرية متعددة الجنسيات بمضيق هرمز".

وأكمل دوتي:"" دعونا منذ فترة طويلة إلى خفض التصعيد ولا يمكن السماح لإيران بتطوير سلاح نووي".

ولفت دوتي: “سياسة الولايات المتحدة تحددها إدارتها.. والمملكة المتحدة تفعل ما في مصلحة الشعب البريطاني”.

