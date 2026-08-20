برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ أحكام النفقات: خطوة لحماية الأسرة والمرأة والطفل

أشادت النائبة سجى عمرو هندي، عضو مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات، مؤكدة أن التوجيه الرئاسي يعكس حرص القيادة السياسية على صون حقوق المرأة والطفل، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة داخل الأسرة المصرية.

وأكدت النائبة، أن سرعة تنفيذ أحكام النفقات تمثل أحد أهم الملفات المرتبطة باستقرار الأسرة، لأن التأخير في التنفيذ يضاعف الأعباء على الزوجة والأبناء ويفتح الباب أمام مزيد من النزاعات والخلافات التي تمتد لسنوات داخل المحاكم.

وأشارت سجى عمرو هندي، إلى أن توجيهات الرئيس تأتي في توقيت مهم، وتضع الحكومة والجهات المعنية أمام مسؤولية مباشرة لتطوير آليات التنفيذ، وربط الجهات المعنية ببعضها رقمياً، وتفعيل دور بنك ناصر الاجتماعي، وتذليل أي عقبات إدارية أو قانونية تعطل حصول المستحقات.

حماية الأسرة المصرية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن حماية الأسرة المصرية تبدأ بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأعضائها، وأن تنفيذ الأحكام بسرعة يسهم بشكل مباشر في تقليل حجم القضايا المتداولة أمام محاكم الأسرة، ويمنح المرأة والطفل شعوراً بالأمان والاستقرار.

وشددت سجى عمرو هندي، على أن الدولة ماضية في دعم حقوق المرأة وتمكينها، قائلة: أي إصلاح في منظومة تنفيذ الأحكام سينعكس إيجاباً على المجتمع ككل، لأنه يحفظ كرامة الأسرة ويمنع تفاقم المشكلات الاجتماعية الناتجة عن التعثر في النفقة.