ريال مدريد يبدأ تحضيراته لمواجهة إسبانيول

استهل ريال مدريد تحضيراته لمواجهته الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام إسبانيول السبتَ المقبل.



وشهدت الحصةُ التدريبيةُ المغلقةُ في مدينة "مدينة ريال مدريد الرياضية" عودةَ الفرنسي أوريليان تشواميني إلى التدريباتِ الجماعية، بعد أن تدربَ منفرداً خلالَ الأيامِ الماضية بسبب انزعاجٍ عضلي.

وكان لاعبُ الوسط قد غابَ عن المباراةِ الوديةِ أمامَ شالكه الأحد في آخرِ اختباراتِ الفريقِ التحضيرية قبل أن يعودَ للمشاركةِ مع زملائه في فالديبيباس.

في المقابل، يواصل كلّ من إندريك، وبيتارتش، وميندي، وميليتاو، و رودريغو، وأسنسيو، يواصلون، برامجَ التعافي الخاصة بهم.