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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو مصيلحي: استراتيجية شاملة لإعادة رسم خريطة كرة السلة المصرية

عمرو مصيلحي
عمرو مصيلحي
عبدالله هشام

أكد عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تطوير منظومة كرة السلة المصرية على جميع المستويات، واستعادة الريادة القارية وتعزيز الحضور المصري على الساحة الدولية، مشددًا على أن العمل الجماعي والحوار الديمقراطي يمثلان الأساس في أسلوب إدارة الاتحاد واتخاذ القرارات.

وأوضح رئيس الاتحاد، خلال تصريحات صحفية، أن المرحلة المقبلة تعتمد على استراتيجية واضحة يتم تقييم نتائجها بصورة دورية، من خلال إجراء تقييم شامل في نهاية كل موسم، بهدف قياس معدلات الإنجاز، وتحديد نقاط القوة والاحتياجات، ووضع الخطط اللازمة لاستمرار عملية التطوير.

وأشاد عمرو مصيلحي بالتطور اللافت الذي شهدته منتخبات الناشئات، خاصة منتخبي تحت 17 وتحت 18 سنة، مؤكدًا أن النتائج والمستويات التي ظهرت بها اللاعبات تعكس حجم العمل المبذول في قطاع الناشئات.

وأشار إلى أن الاهتمام بالقطاعات السنية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الاتحاد، باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات القادرين على مواصلة المنافسة وتحقيق الإنجازات لمصر خلال السنوات المقبلة.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات الراعية، باعتبار أن الشراكات الاستثمارية تمثل عنصرًا رئيسيًا في توفير موارد مالية مستدامة تساعد الاتحاد على تنفيذ خططه وبرامجه التطويرية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة الشركاء والرعاة، بما يضمن تنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد فقط على الموارد التقليدية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على دعم المنتخبات والمسابقات وبرامج اكتشاف وصناعة المواهب.

وكشف مصيلحي عن وضع كرة السلة 3×3 ضمن أولويات الاتحاد الاستراتيجية، من خلال العمل على زيادة عدد المسابقات والبطولات المحلية للرجال والسيدات وقطاعات الشباب، بهدف توسيع قاعدة الممارسة واكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل مصر دوليًا.

وأوضح أن الاتحاد يستهدف بناء منظومة قوية لكرة السلة 3×3، بما يتيح لمصر المنافسة بقوة على الساحة الدولية، ووضع هدف التأهل والمشاركة في الألعاب الأولمبية ضمن الخطط المستقبلية للاتحاد.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أهمية استثمار الرياضة في دعم وتنشيط السياحة المصرية، من خلال التوسع في استضافة البطولات والمسابقات في المدن الساحلية والمقاصد السياحية المختلفة.

وأكد أن إقامة البطولات في هذه المدن تساهم في استقبال الوفود والبعثات الأجنبية، وفي الوقت نفسه تمنح فرصة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، بما يعزز مفهوم السياحة الرياضية ويحقق عائدًا رياضيًا واقتصاديًا وسياحيًا متكاملًا.

وأكد عمرو مصيلحي أن الاتحاد يضع استعادة مكانة مصر الريادية على مستوى كرة السلة الأفريقية ضمن أهدافه الرئيسية، في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على خريطة المنافسة القارية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل وفق أسس علمية في إعداد المنتخبات، وتطوير المسابقات، واكتشاف المواهب، إلى جانب بناء منظومة فنية متكاملة قادرة على المنافسة المستمرة على الألقاب القارية.

وأبدى رئيس الاتحاد تحفظه على بعض مستويات التحكيم في البطولات الأفريقية، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير منظومة التحكيم القاري ورفع معايير الأداء بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المنتخبات.

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد يسعى إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة لكرة السلة المصرية، تقوم على التخطيط والعمل الجماعي والتقييم المستمر، بهدف تحقيق طفرة حقيقية في اللعبة، والحفاظ على مكانة مصر كإحدى القوى الرئيسية في كرة السلة على المستويين الأفريقي والدولي.

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