منتخب سيدات السلة 3×3 يهزم ألمانيا بطلة الأولمبياد في السلسلة العالمية

حقق منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للسيدات فوزًا تاريخيًا على نظيره الألماني، صاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بنتيجة 18-10، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة السلسلة العالمية، التي تستضيفها أذربيجان.

وشهدت المباراة تألق نادين السلعاوي، لاعبة المنتخب الوطني، التي فرضت سيطرتها على سلة المنتخب الألماني، إذ تمكنت من تسجيل 10 نقاط، كأكثر اللاعبات تسجيلًا في المباراة، منها 4 رميات من خارج القوس، إلى جانب قيامها بـ 5 متابعات دفاعية وهجومية.

ويعد الفوز على ألمانيا انتصارًا مهمًا، سيعطي دفعة معنوية للاعبات مصر لاستكمال المشوار في السلسلة العالمية بأذربيجان.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة بالسلسلة العالمية، رفقة منتخبي ألمانيا ولاتفيا، على أن يلاقي منتخب لاتفيا في تمام الساعة السادسة مساءً، في الجولة التالية والأخيرة بدور المجموعات.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 3×3 أربع لاعبات، هن: هالة الشعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، علياء خالد، ويقودهن فنيًا الكابتن أحمد جمعة.