عمر عصر يودع بطولة أوروبا سماش من الدور الربع النهائي

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ودّع عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، بطولة أوروبا سماش بالسويد من الدور الربع النهائي بمنافسات فردي الرجال.

جاء ذلك عقب خسارة عمر عصر، المصنف رقم 35 عالميا، اليوم "السبت"، أمام لاعب سلوفينيا، المصنف رقم 15 عالميا، بنتيجة 2-4 بالدور الربع النهائي.

وكان عمر عصر صعد لهذا الدور عقب تغلبه أمس على لاعب من الدنمارك، مصنف رقم 59 عالميا، 3-2 بالدور الـ16 وعلى لاعب من المجر، مصنف رقم 66 عالميا، 3-0 بالدور الثاني "32” وعلى لاعب من الصين 3-2 بالدور الأول "64".

وتقام البطولة بالسويد خلال من الفترة من 8 وحتى 16 من شهر أغسطس الجاري.