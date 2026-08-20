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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشبرا الخيمة

حريق
حريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية ببرج سكني بمنطقة الفرنواني بغرب شبرا الخيمة، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.


وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية ببرج سكني بمنطقة الفرنواني بغرب شبرا الخيمة.


وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات نشوب الحريق.

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