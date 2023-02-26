300 ألف جنيه بقشيش .. قصة أغلى تيبس فى العالم

تحصل الفتيات التى تعمل فى المطاعم والكافيهات على بقشيش قليل وهو الأمر المعتاد فى مختلف أنحاء العالم فعادة لايتعدى جنيهات أو دولارات قليلة .

ولكن فى واقعة فريدة من نوعها حصلت فتاة فى أستراليا على بقشيش كبير لم تحصل عليه أى عاملة فى مطعم من قبل مما جذب إليها أنظار العالم .

ووفقا لصحيفة ديلي ميل حصلت لورين على بقشيش 10آلاف دولار وهوما يعادل بالمصري 300 ألف جنيه مصري بعد أن تناول العميل وجبة لا يتعدي ثمنها 500 دولار.

ولم تتوقف التفاصيل الغريبة فى هذه القصة عند هذا الحد بل شرط عليها الزبون أن يكون هذا المبلغ بقشيش لها ولزملائها فى المطعم وتتقاسمه معهم .

الفتاة المحظوظة

وحدد الزبون نسبة لورين العاملة في مطعم بمدينة ملبورن الأسترالية، أن تكون بقيمة 70% من هذا الـ بقشيش فقط وأن يأخذ زملائها الـ 30 فى المائة.

ويعمل هذا الزبون فى مجال الأعمال والبيزنس الخاص ورأى الصدمة فى عين الفتاة وعدم تصديقها لهذا المبلغ الكبير الذي حصلت عليه في صورة بقشيش إضافى على وجبة ثمنها بسيط جدا وأنهارت فى البكاء من شدة الفرحة.

قالت لورين العاملة فى المطعم وتدرس فى الجامعة فى نفس الوقت: "أنا سعيدة جدا أن منحني بعض العملاء إكرامية كبيرة تقدير لخدمتى المميزة لهم فى المطعم".