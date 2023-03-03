فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

أثارت فتاة أمريكية اهتمام العالم بسبب مخاطرتها بحياتها من أجل إنقاذ أبيها من الموت.. فما قصة الفتاة ديلاين؟

ديلاين هى فتاة أمريكية فى منتصف سن العشرينات وجدت والدها يعاني من آلام حادة نتيجة الفشل الكلوى، ويضطر لإجراء جلسات الغسيل بشكل متواصل مما جعلها تشعر بالحزن الشديد عليه وتقرر التبرع له بإحدى كليتيها.

ووفقا لما جاء فى “نيويورك بوست” عندما عرضت الابنة هذا الاقتراح على والدها رفض بشدة خاصة أنها فتاة فى مقتبل العمر وتحتاج أن تعيش حياتها بشكل طبيعي وتكون أسرتها

ولكن ديلاين لم تستلم لرغبة أبيها واتفقت مع الأطباء على إجراء الجراحة لها دون علمه وبالفعل خضع الأب لعملية زراعة الكلى وفى اعتقاده انها من متبرع أخر، وذلك لتأثر الـ فتاة بشكل شديد بمعاناة والدها وعذابه فهو يتألم 5 ساعات يوميا.

وقالت الفتاة: لا يهمنى أى شئ سوى أن يعيش والدى حياة جيدة دون جلسات الغسيل الكلوى وسبق أن فقدت أحد أفراد العائلة بسبب مرض، خطير حيث توفى أخ لى فى عمر الـ 16 سنة.