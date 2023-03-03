عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

فتاة تنقذ والدها
فتاة تنقذ والدها

أثارت فتاة أمريكية اهتمام العالم بسبب مخاطرتها بحياتها من أجل إنقاذ أبيها من الموت.. فما قصة الفتاة ديلاين؟

ديلاين هى فتاة أمريكية فى منتصف سن العشرينات وجدت والدها يعاني من آلام حادة نتيجة الفشل الكلوى، ويضطر لإجراء جلسات الغسيل بشكل متواصل مما جعلها تشعر بالحزن الشديد عليه وتقرر التبرع له بإحدى كليتيها.

300 ألف جنيه بقشيش .. قصة أغلى تيبس فى العالم

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

مات قبل فرحه بشهرين ..دواء شهير وراء موت عمرو | فما هو

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

ووفقا لما جاء فى “نيويورك بوست” عندما عرضت الابنة هذا الاقتراح على والدها رفض بشدة خاصة أنها فتاة فى مقتبل العمر وتحتاج أن تعيش حياتها بشكل طبيعي وتكون أسرتها 

ولكن ديلاين لم تستلم لرغبة أبيها واتفقت مع الأطباء على إجراء الجراحة لها دون علمه وبالفعل خضع الأب لعملية زراعة الكلى وفى اعتقاده انها من متبرع أخر، وذلك لتأثر الـ فتاة بشكل شديد بمعاناة والدها وعذابه فهو يتألم 5 ساعات يوميا. 

وقالت الفتاة: لا يهمنى أى شئ سوى أن يعيش والدى حياة جيدة دون جلسات الغسيل الكلوى وسبق أن فقدت أحد أفراد العائلة بسبب مرض، خطير حيث توفى أخ لى فى عمر الـ 16 سنة.

فتاة الفشل الكلوي الغسيل الكلوى جلسات الغسيل الكلوي زراعة الكلى فتاة أمريكية مرض خطير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يعلن منع نادي الزمالك من القيد لمدة 3 فترات.. تفاصيل

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

أخبار الرياضة ... قرار عاجل من الخطيب بشأن نجم الأهلي عقب الإصابة ..لاعب بالزمالك يقترب من المارد الأحمر...خبر صادم لـ كهربا

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تجديد شهادة الـ 18%.. تنبيه عاجل من البنك الأهلي لعملائه

بركات شهر رمضان .. هبوط في أسعار البيض الآن والكرتونة تنخفض 35 جنيهًا

16 مليون مستفيد| تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2023.. اعرف موعد الصرف

فرج عامر: عقوبات كاف للهلال السوداني مؤكدة بعد شكوى الأهلي والمريخ

موضوعات متعلقة

بمذاق مميز.. طريقة عمل الملوخية للشيف شربيني

أشهر الأفكار الخاطئة عن الذئبة الحمراء.. استشاري يكشف حقيقتها

جمال شعبان يكشف سر الموت المفاجئ بين الشباب

اكتشفها بسرعة .. إليك أعراض سرطان الفم

8 علامات تحذيرية للكشف عن الخرف المبكر

احمى نفسك من الألم .. أطعمة ممنوعة لمن يعانون من النقرس

طرق التخلص من آلام عسر الهضم أثناء النوم

زى بتاعت العربية .. طريقة عمل ساندوتشات كبدة الفراخ

ترشيحاتنا

وعد رسمي من رئيس تركيا لـ متضرري الزلزال

لبنان.. نداء عاجل من المتقاعدين العسكريين لرئيس حكومة تصريف الأعمال

خطيب الأزهر: الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبيل المسلمين لتجاوز المحن والأزمات

4 صدمات تضرب صفوف الترجي قبل موقعة الزمالك.. تفاصيل

لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بعد تخفيضها 70%

أم أحفادي.. والد طليق آيتن عامر يوجه لها رسالة بعد أزمتها الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة أمريكية تخاطر بحياتها لإنقاذ والدها.. ماذا فعلت؟

علامات تدل على تعرض عضلات القلب للخطر.. الحق نفسك

نشرة المرأة| ممارسة هذا التمرين تعالج 7 مشاكل صحية.. أصالة تثير الجدل بملامح غريبة في قطر.. النوم أقل من 6 ساعات يسبب لك متاعب.. تعرف عليها

خطوة بسيطة أفعلها عند تناول الطعام لتشعر بالشبع أسرع

فيديو

باقي 4 أيام .. كيفية التقديم في حج القرعة والأوراق المطلوبة.. فيديو

خطف أطفال وتعدى.. ماذا فعل طليق آيتن عامر معها داخل الكمبوند؟.. فيديو

عودة أجواء الشتاء| رجوع الطقس البارد في هذا الموعد وتحذير من الأرصاد.. فيديو

تراجع أسعار الذهب عالميا ومفاجأة في سعر الدولار.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ