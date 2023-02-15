أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

تعد البيكاتا من أكلات الفنادق المميزة وتكلفتها باهظة جدا ويمكن إعدادها باللحم البقري أو الطيور مثل الدجاج وشرائح الديك الرومي.

نقدم لكم طريقة عمل البيكاتا من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البيكاتا:

صدور رومي أو دجاج

جبنة بارميزان

ثوم

بقدونس

بيض

جنزبيل بودرة

زيت

صوص طماطم

دقيق

اعشاب

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل البيكاتا:

قطعي صدور الرومي أو الدجاج شرائح رفيعة وافرديها بمطرقة اللحمة بلطف على الرخامة

في بولة مناسبة اخلطي البيض والثوم والجنزبيل البودرة والبقدونس والزعتر.

تبلي الصدور بالدقيق ثم ضعيها في الخليط السابق واقليها فى الزيت الساخن.

ضعي ثوم مفروم في طاسة بها زيت ساخن ضعي صوص الطماطم والأعشاب والملح والفلفل الاسود و اتركيه حتى يثقل قوامه ويقدم بجانب البيكاتا فى طبق مميز.