عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

البيكاتا
البيكاتا

تعد البيكاتا من أكلات الفنادق المميزة وتكلفتها باهظة جدا ويمكن إعدادها باللحم البقري أو الطيور مثل الدجاج وشرائح الديك الرومي.

نقدم لكم طريقة عمل البيكاتا من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

بحبة موز .. افردي شعرك بدون كوافير

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل كيكة هشة وطرية

مقادير البيكاتا:
صدور رومي أو دجاج 
جبنة بارميزان
ثوم
بقدونس
بيض
جنزبيل بودرة
زيت
صوص طماطم
دقيق
اعشاب
ملح

فلفل أسود


طريقة عمل البيكاتا:
 قطعي صدور الرومي أو الدجاج شرائح رفيعة وافرديها بمطرقة اللحمة بلطف على الرخامة
في بولة مناسبة اخلطي البيض والثوم والجنزبيل البودرة والبقدونس والزعتر.
تبلي الصدور بالدقيق ثم ضعيها في الخليط السابق واقليها فى الزيت الساخن.
 ضعي ثوم مفروم في طاسة بها زيت ساخن ضعي صوص الطماطم والأعشاب والملح والفلفل الاسود و اتركيه حتى يثقل قوامه ويقدم بجانب البيكاتا فى طبق مميز.

البيكاتا طريقة عمل البيكاتا مقادير البيكاتا الشيف نجلاء الشرشابى بيكاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

أسباب الدوالي وتوسع الأوردة العنكبوتية.. تعرف عليها

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

بحبة موز .. افردي شعرك بدون كوافير

أعراض جميع أنواع التهاب الكبد .. احم نفسك واعرفها

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

لو دايما عالي.. إليك طرق علاج ارتفاع الضغط المنزلية

طريقة عمل شوربة الكرنب للتدفئة السريعة

ترشيحاتنا

امرأة منسية خلف القضبان.. بريطانية تقضي 23 عامًا إضافية في السجن|تفاصيل

بعد تراجع التضخم.. أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء ١٥-٢-٢٠٢٣

موعد ليلة الإسراء والمعراج 1444.. كيف نحتفل بها؟

صفعة لأوكرانيا.. هولندا والدنمارك لن يسلما دبابات ليوبارد إلى كييف |لماذا؟

شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

عفت نصار يكشف رأيه في أخطاء الحكام.. ويطرح تساؤلات بشأن الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسف الكرش وحرق الدهون.. رجيم سريع لإنقاص الوزن بدون حرمان

أكلة أفخم المطاعم .. طريقة عمل البيكاتا

أول مرة تسمع عنها .. أضرار الجرجير تفوق التوقعات

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ