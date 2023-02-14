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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بحبة موز .. افردي شعرك بدون كوافير

الشعر
الشعر

تساعد وصفة الموز فى فرد الشعر دون اللجوء لمستحضرات الفرد وأجهزة التصفيف باهظة الثمن وفى نفس الوقت تضر الشعر .

يتميز الموز بأنه من الأطعمة المتوفرة طوال العام وبسعر محدود وفى نفس الوقت فعال جدا فى علاج مشاكل الشعر والبشرة سواء عن طريق الأكل أو الاستخدام الموضعى

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نعرض لكم خطوات عمل وصفة الموز لفرد الشعر فى المنزل وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ hairextensionmagazine”

مكونات وصفة الموز: 

1 موزة.
 

1 ملعقة صغيرة زيت اللوز.

طريقة عمل وصفة الموز .

اهرسي الموز حتى يصبح قشديًا ثم يضاف زيت اللوز ويخلط حتى يمتزج. 

ضعيه على رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.

سوف يرطب هذا القناع شعرك وكذلك يترك شعرك ناعمًا كالحرير.
 

الموز وصفة الموز فرد الشعر مشاكل الشعر علاج مشاكل الشعر

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