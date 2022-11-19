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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

الموز
الموز

لايقدر الكثير من الأشخاص فوائد الموز الحقيقة ومدى أهميتها للصحة وتقوية المناعة وعادة ما يتم التركيز عليه فى تحسين الهضم فقط 

ولكن الحقيقة أن فوائد الموز مهم جدا لمعظم أجهزة وأعضاء الجسم ودرء الأمراض ، لذا نعرض لكم أهم فوائد الموز الصحية وفقا لموقع “eatthis”

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 بناء العضلات الخالية من الدهون
إذا شعرت بعد التمرين أن عضلاتك مؤلمة  أو لا تكبر بسرعة كافية  فقد لا تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي.

 يعد الموز مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، ويمكن أن يساعد في تقلص العضلات واسترخائها بالإضافة إلى تخليق البروتين  والذي بدوره يزيد من كتلة العضلات الهزيلة وتحلل الدهون 

تعافي العضلات أسرع
نعلم جميعًا أن الموز مصدر رئيسي للبوتاسيوم ونظرًا لأنه مادة إلكتروليتية  فإن البوتاسيوم يساعد عضلاتك على التعافي من التمرين  ويقوي نموها  ويسمح لك بممارسة المزيد من الرايضة.

تعافى الشد العضلي
تعافى الشد العضلي


المزاج الجيد
يحتوي الموز على 6٪ من القيمة اليومية لفيتامين B9  وهو عنصر غذائي قد يحارب الاكتئاب عن طريق تعزيز ركيزة لها خصائص مضادة للاكتئاب ويساعد السيروتونين ، المادة الكيميائية التي تساعد على الشعور بالسعادة ، على دخول الدماغ بشكل أسرع. 

يعالج القلق والتوتر
يحتوي الموز على مادة التربتوفان ويحتوي الموز أيضًا على النورإبينفرين الذي يساعد على تنظيم التوتر . 

 

علاج الانتفاخ
 وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن النساء اللواتي تناولن موزة مرتين يوميًا كوجبة خفيفة قبل الوجبة لمدة 60 يومًا قللن من انتفاخ البطن بنسبة 50٪

إنقاص الوزن 
ترجع فوائد الموز فى إنقاص الوزن لاحتواءه على قدر ضئيل من السعرات وزيادة الشبع وخفض الشهية ويؤدي إلى أكسدة الدهون بشكل أكثر كفاءة و وجدت إحدى الدراسات أن استبدال 5 في المائة فقط من الكربوهيدرات في اليوم بمصدر للنشا المقاوم مثل الموجود فى الموز يمكن أن يزيد من حرق الدهون بعد الوجبة بنسبة تصل إلى 30 في المائة

انقاص الوزن
انقاص الوزن


يقلل الكوليسترول السيئ
ترجع فوائد الموز فى محاربة الكوليسترول الضار لاحتوائه على فيتوسترولس ، وهي مركبات لها تأثيرات مخفضة للكوليسترول الضار وصحة القلب ، وصحة المناعة ، وصحة الجهاز الهضمي ، ووظيفة الجهاز العصبي" .

 صحة العظام 

على الرغم من أن الموز لا يحتوي على كمية عالية من الكالسيوم إلا أنه يمكن أن يساعد في تعزيز امتصاص الكالسيوم بمساعدة فركت أوليغوساكاريد البريبايوتك. 

 

 درء الأمراض
فقد ثبت أن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكاروتينات تحمي من الأمراض المزمنة ، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومن تكمن فوائد الموز فى تقوية المناعة الوقاية من الامراض.

مناعة
مناعة

 حرق الدهون
يحتوي الموز على 12 ملج من الكولين (3٪ DV) ، وهو فيتامين ب يعمل على تقصف الدهون ويعمل مباشرة على الجينات التي تسبب تخزين الدهون في البطن. 


إزالة السموم من الجسم
ترجع فوائد الموز فى علاج السموم لاحتواءه على مادة طبيعية للتخلص من السموم  و تلتصق هذه الألياف الشبيهة بالجيلاتين بالمركبات السامة في الدم وتخرجها من الجسم عبر البول وتظهر الأبحاث أن البكتين يمكن أن يحد من كمية الدهون التي يمكن لخلاياك امتصاصها و تنظيم نسبة السكر في الدم ورفع المناعة.

فوائد الموز الموز تقوية المناعة فوائد الموز الصحية انقاص الوزن تحسين الهضم

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