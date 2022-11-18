جديد وشهى.. طريقة عمل طاجن الكوارع بدون طماطم

يعد طاجن الكوارع من أكثر الأكلات الشعبية التى تمتلك مذاقا شهيا وقيمة غذائية عالية ولكن البعض لايحب الأطعمة المسبكة ويمل من إدخال الطماطم والصلصة فى أصناف الطعام .

نقدم لكم طريقة عمل طاجن الكوارع بدون طماطم بخطوات الشيف شربيني صاحب برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير طاجن الكوارع

كوارع

حمص مسلوق

ورق لورا

جزر

حبهان

كرفس

بصل

فلفل حار

جوزة الطيب

بهارات

مكعب مرقة

زيت

زعتر

كزبرة خضراء

كزبرة جافة

قرفة

ثوم

كرات

ملح – فلفل أسود

طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

* شوحي البصل المفروم في الزيت على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء وضيفي الفلفل الحار والمرقة.

* اسلقي الكوارع في الماء المغلي على النار حتى النضج وضيفي الكرفس والبصل والكرات والجزر المفروم والثوم والملح والفلفل الأسود والتوابل المفضلة حتى تنضج.

* فى طاجن فرن ضعي الكوارع المسلوقة مع الحمص المسلوق ثم خليط البصل والفلفل الحار ويدخل في الفرن حتى تمام النضج ويقدم طاجن الكوارع.