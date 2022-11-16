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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

المناعة
المناعة

انتشر الفيروس المخلوى ونزلات البرد بصورة كبيرة بين الأطفال لذا تبحث الأمهات عن كيفية تقوية المناعة الخاصة بالأطفال فى ظل موسم المدارس.


ووفقا لما جاء فى موقع “lifespan ” فإن هناك عددا كبيرا من الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة وحماية الأطفال من نزلات البرد ومخلوى. 

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فصيلة التوت 

تشمل فصيلة التوت مع مجموعة متنوعة من الفواكه منها العنب البري والفراولة والتوت بمختلف ألوانه ولكن يجب على الأطفال المصابين بحساسية تجاهه الابتعاد عنه.


زيت سمك

تحتوى بعض الأسماك على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل تزيد من نشاط خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى وتقوي جهاز المناعة.


خضار ورقية

من المعروف أن الخضروات الداكنة مثل السبانخ واللفت والكرنب تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C جنبًا إلى جنب مع مضادات الأكسدة وبيتا كاروتين ، وكلها تساعد في مكافحة العدوى كما أنها مفيدة لقلبك وعقلك وأمعائك.

خضر ورقية
خضر ورقية


المكسرات والبذور

تحتوي المكسرات مثل اللوز والجوز وكذلك البذور مثل عباد الشمس على العديد من الفيتامينات والمعادن (B-6 أو المغنيسيوم أو الفوسفور أو السيلينيوم) التي تساعد في تنظيم نظام المناعة لديك والحفاظ عليه. 

التوابل

الثوم والزنجبيل والكركم من التوابل القديمة التي لطالما اعتبرت أن لها خصائص تقوية المناعة لمكافحة العدوى. 

زنجبيل
زنجبيل


الحمضيات

تحتوي معظم ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت واليوسفي والليمون والليمون الحامض على مستويات عالية من فيتامين سي  التى ترفع المناعة 


دواجن

حساء الدجاج مفيد لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ب 6 والزنك مما يقوي المناعة جيدا.


خضراوات ذات ألوان زاهية

 في حين أننا غالبًا ما نفكر في الحمضيات كمصدر لفيتامين سي ، فإن الخضراوات ذات الألوان الزاهية مثل الفلفل الأحمر تحتوي على مستويات أعلى من الحمضيات يعد البيتا كاروتين الموجود في الجزر مفيد لجهازك المناعي هذا إضافة إلى عينيك وجلدك أيضًا.

خضروات ذات الوان ذاهية
خضروات ذات الوان ذاهية


زبادي

هذا الطعام المخمر يحتوى على فوائد عديدة وبه نسبة من فيتامين د ويقوي جهاز المناعة.


زيت الزيتون

 يعد زيت الزيتون عنصرًا أساسيًا في نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي ، فهو دهون صحية مفيدة للقلب والدماغ. كما أنه يعطي دفعة لجهاز المناعة من خلال قدرته على تقليل الالتهابات في جسمك.

المناعة فيتامين سي جهاز المناعة الفيتامينات أوميجا 3 الدهنية تقوي جهاز المناعة قوي جهاز المناعة نظام المناعة فيروس المخلوي تقوية المناعة مدارس مخلوى

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