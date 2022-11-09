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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

فيتامين سي
فيتامين سي

يعد فيتامين سي من أهم المواد الأساسية لرفع المناعة وامتصاص الحديد وحماية البشرة من التلف 
ويعتقد الكثير من الأشخاص أن البرتقال والليمون والجريب فروت على المصادر الوحيدة للحصول على فيتامين سي.

نعرض لكم أهم الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين سي غير الليمون والحمضيات وفقا لموقع “ webmd” 

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الشمام 
مصدر غني بفيتامين سي ، حيث يحتوي على 202.6 مجم من فيتامين في ثمرة متوسطة الحجم ، و 25.3 مجم في شريحة واحدة.  
 

البروكلي

من المثير للدهشة أن البروكلي يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي مثل البرتقال وهو فى نفس الوقت مصدرًا جيدًا للفيتامينات والمعادن الأخرى 

بروكلي
بروكلي


الكرنب الأحمر
المعروف أيضًا باسم الكرنب الأرجواني ، غني بكمية كبيرة من فيتامين سي ومنخفض في السعرات الحراريةو يحتوي نصف الكوب على 14 سعرًا حراريًا فقط ولكن ما يقرب من نصف القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين سي ، كما أنه مصدر غني بالألياف والفيتامينات الأخرى.

الكيوي
تحتوي حصة الكيوي الواحدة على معظم الكمية اليومية الموصى بها وأظهرت الدراسات أن إضافة الكيوي إلى نظام غذائي هامشي بـ فيتامين سي يحسن إلى حد كبير مستويات فيتامين سي في البلازما.


الفلفل الحلو 

جميع أنواع الفلفل منخفضة السعرات الحرارية ومرتفعة في العناصر الغذائية ، بما في ذلك فيتامين أ وفيتامين سي والبوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف ويحتوي على مغذيات أكثر من الفلفل الآخر لأنه يبقى في الكرمة لفترة أطول ويحتوي الفلفل الأحمر الجرس على ما يقرب من 11 مرة من البيتا كاروتين و 1.5 مرة أكثر من فيتامين سي من الفلفل الأخضر . 

فيتامين سي البرتقال الليمون فيتامينات المناعة حماية البشرة امتصاص الحديد جريب فروت

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